川普一天一半以上空白？白宮要揪「洩密者」

2019-02-10 15:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合9日電



新聞網站上周日公布川普總統過去三個月的私人時間表，白宮現正積極追查究竟是誰洩密。 歐新社 分享 facebook

Axios新聞網站上周日公布川普總統過去三個月的私人時間表，顯示他每天有60%是沒有安排任何活動的空白「主管時間」（executive time）；白宮現正積極追查究竟是誰洩密。

總統私人時間表已屢次曝光，使白宮和川普感到難堪；負責揪出「細作」的白宮西廂官員，請白宮資訊室合作，並相信他們對縮小搜索圈已有進展。

一位匿名的白宮官員說，洩密的可能是在白宮工作的職業公務員，不是川普任命的人。

白宮時間表顯示川普很早起床，而起床後的五個鐘頭通常屬於「主管時間」，每天的時間表都註明上午8時至11時他在橢圓形辦公室。

但是，消息人士說，通常清晨6點前就起床的川普，在這些時間根本不在辦公室，卻留在白宮居所看電視和報紙，並打電話給助理、國會議員、朋友、政府官員和非正式顧問，回應他看到的東西。

政治新聞網站POLITICO去年10月也曾報導說，川普的時間表留出很多自由時間，有一天就空出九小時「主管時間」，這是以前的總統從未有過的現象。

批評者宣稱這顯示川普很懶散，對工作不認真。但是，白宮官員和川普的盟友堅持這種說法不公平，宣稱川普其實很善用時間。

前川普競選高級顧問厄班（David Urban）說：「他絕非懶人。他或許沒有把時間表排滿，不過他做事很賣力，不會閒著無所事事。」

前眾院議長金瑞契甚至把川普與經常穿著睡衣在床上工作的前英國首相邱吉爾相提並論，並表示應用領導人的成就而非活動來衡量他們的時間表。

川普白宮以前也曾誓言揪出洩密的「叛徒」，可是沒有結果。白宮官員現在表示他們心裡有數，不過還沒有確鑿證據。

一名官員說，媒體公開的時間表與白宮每天提供給記者的公開版本類似，顯示每一通電話和每一項會議的更機密時間表並未洩露，否則問題會更嚴重。