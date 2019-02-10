邊境「千里眼」 可追蹤6哩內的偷渡客

2019-02-10 14:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合9日電



邊境執法新科技，可追蹤六哩以內的非法移民。法新社 分享 facebook

川普總統為了興建邊界圍牆撥款問題，與民主黨控制的國會眾院鬧得不可開交；然而，現在有一項新技術，開發的公司聲稱其成本低，但可以檢測及追到最遠達六哩範圍內闖關的偷渡客。

開發這個新技術的，是總部位於亞利桑納周坦佩(Tempe)的「基準」(Benchmark)公司；該公司首席技術官賈尼克(Jan Janick)表示，這項技術的監控系統可以完全按照邊境圍牆那樣做，但成本卻低很多。

他解釋說，安裝在卡車上的移動視頻和鐳射(激光)監視系統，可以發現闖入邊界的人，並會自動跟他們，範圍可遠達六哩；此外，卡車可以在大約一分鐘內部署和重新部署。

邊境執法新科技，可追蹤六哩以內的非法移民。法新社 分享 facebook

他說，有些已經在聖地牙哥附近的邊境使用，這代表了邊境巡邏隊設備的巨大更新。

而負責追技術的冒騰(John Moulten)也表示，這對於邊境巡邏人員來說有如千里眼，將他的視野擴展到數哩之外。

賈尼克指出，邊境巡邏機關很喜歡這項技術，另一個為邊境巡邏隊開發出來的MVSS移動視頻監控系統，就是一個很好的例子。邊境巡邏隊一直在使用這些設備執行任務 ，攔截非法入境者。

他說，這個在卡車上的移動追系統，還可以配合無人機使用，更加事半功倍。當攝影機識別到非法闖關的人後，巡邏人員可以按下按鈕，系統就會發放出無人機，追蹤監視這名闖關者，並將資料傳送回卡車。

賈尼克表示，這項技術也令邊境巡邏人員更加安全，讓他們可以遠距離監控。

到目前為止，「基準」公司已送了14部巡邏卡車給邊境巡邏當局，全部部署在德州或聖地牙哥。