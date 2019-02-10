國會兩院提案「取消各國綠卡限額」 谷歌等科技公司支持

2019-02-10 14:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合9日電



編譯黃秀媛／綜合9日電

國會參院和眾院已分別提出相同的議案，主張取消對每個國家的綠卡限制；這種提案獲得谷歌等矽谷大科技公司支持。

美國的工作和親屬綠卡都有限額，而且每年同一國家申請人獲得的綠卡，不得超過總額的7%。這種限制使來自中國或印度的申請人，可能必須等待多年才能拿到綠卡，來自人口較少國家的申請人則不需等這麼久。

新提案將取消工作綠卡的國家比率限制，親屬移民綠卡則把每個國家的比率限制從7%提高到15%。這項提案不增加綠卡名額，只是建立「先到先服務」的制度，使核發綠卡更有效率，並減少案件積壓。

參院共和黨的麥克李 (Mike Lee)和民主黨的賀錦麗 (Kamala Harris) ，6日共同提出這項「高等技能移民公平法案」，並獲得另外13名參議員附議。眾院則是由移民和公民司法小組民主黨主席羅芙根 (Zoe Lofgren)和共和黨資深委員巴克(Ken Buck)共同提案，並獲112名兩黨眾議員附議。

「印度時報」報導，這項提案如獲國會通過並由總統簽署成為法律，將裨益數以千計持H-1B簽證在美國工作，並等待獲得綠卡多年的外國專業人士。

目前申請工作綠卡的外國員工，包括使用臨時的H-1B或L簽證留在美國的人，一年的綠卡名額為14萬個。

去年4月共有39萬5025名外籍員工在等待工作綠卡，其中印度人占78%，大部分是資訊專業人員。

最近一些研究顯示，根據現行制度，持H-1B簽證的印度某些類別專業人員，必須等151年才能拿到綠卡。

印度裔的賀錦麗說：「美國是移民國家，我們的力量向來來自多元和團結。我們必須更加努力消除歧視性的積案，並促進家庭團圓，使高技能人員不致受到剝削，能夠留在美國繼續貢獻於我們經濟。」

麥克李說：「移民不應由來自哪個國家而受到懲罰。公平、平等待人是我們的立國信念，而高等技能移民公平法案反映這種信念。移民問題經常引起爭議，可是我們不應只因在其他方面看法不同，就阻撓擁有兩黨共識的主張。」