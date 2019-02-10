威州失業率低 富士康徵才困難

2019-02-10 11:12 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



號稱將為威斯康辛州帶來1萬3000個工作的富士康工廠，從成立至今18個月，僅雇用了178人，不僅離第一年徵聘目標1040人遙遠，連至少需創造260工作崗位才能領取補貼的要求都沒有達成，經濟學家表示，威州失業率僅3%，富士康不僅第一年達不到預定徵才目標，未來幾年想要達標，恐怕也是困難重重。

芝加哥論壇報9日報導，曾發表傾向支持富士康設廠評估報告的麥迪遜威斯康辛州大學(University of Wisconsin at Madison)經濟學教授威廉斯(Noah Williams)說，富士康找不到工人，一點都不讓人驚訝，因為當地勞工市場供給吃緊。

假使依照富士康提到將原訂工廠改為研發中心的話，威廉斯表示，「轉向研發領域，會讓富士更難達到招聘人數目標」，因為威斯康辛州的工程畢業生，數量不足以填滿數千個新工作崗位。

去年11月華爾街日報曾報導，富士康考慮從中國引進工程人才，但隨後遭富士康否認，但此消息也凸顯了富士康招募人才的困境，威廉斯說，芝加哥地區應該才是富士康徵才目標，他說，富士康已經努力從伊利諾州招聘員工，且可能會加強徵才力度。

凱斯西儲大學(Cass Western Reserve University)經濟學教授哈爾波(Susan Helper)同樣質疑，「如何找到1萬3000多人去威斯康辛的富士康工作？」她說，「假使轉為研發中心，我從來沒有聽過有任何一個研發實驗室會有上萬員工。」

她還提到，吸引大量工程師前往威州東南部工作，本身就是一項挑戰，因為「如果你在矽谷工作，失業或不喜歡該工作，那裡很容易找到其他幾百家雇主」，但是到了威州快樂山村(village of Mount Pleasant)工作，「請問下個工作在哪裡？」

負責監督富士康工程的威斯康辛州經濟發展公司(Wisconsin Economic Development Corp.)首席執行長霍根(Mark Hogan)日前表示，假使富士康項目規模縮小，無法達到預定就業目標，那麼納稅人將會抗議。

儘管富士康因為沒有達到徵才目標而無法領到州府補貼，但威州已經在該項目上花掉不少經費，包括承諾以5000萬元購入設廠預定地快樂山村的千畝土地，另外也花費了3億元改善當地基礎建設。