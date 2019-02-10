亞馬遜紐約傳叫停 伊州熱情招手

2019-02-10 11:11 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



亞馬遜IT支出為全球第一。路透社 分享 facebook 亞馬遜公司傳出正考慮撤銷第二總部設在紐約市皇后區長島市(Long Island City)同時，也點燃之前遭淘汰出局城市的新希望，據可靠消息指出，新任州長普立茲克獲知訊息後，立即與亞馬遜通電話，並向該公司保證「政府會力挺」，芝加哥市長伊曼紐也表示，正在做出新的努力爭取亞馬遜入駐。

芝加哥曾提出多達10處地點，提供亞馬遜作為設置第二總部的選擇，芝加哥商報Crains報導，其中位於華埠北邊的62畝空地(芝加哥第78區)，僅以些微差距輸給最後入榜的紐約、華府地點。

根據伊州政府高層表示，在得知亞馬遜在紐約長島市的預定設立HQ2地點，受到當地民眾、民代的大力反對，而可能導致亞馬遜放棄選擇後，普立茲克第一時間就打電話給亞馬遜公司，表明伊州政府一定會成為亞馬遜的最強而有力伙伴。

華盛頓郵報報導，亞馬遜尚未正式提出放棄紐約選址，公司可能以放棄作為威脅，向紐約州與市府施壓。

但知情人士稱，亞馬遜主管最近舉行內部討論，對紐約選址做了評估，也考慮了其他選項，亞馬遜公共政策主任胡斯曼(Brian Huseman)說，「亞馬遜希望投資在需要該公司的社區」；由於亞馬遜尚未開始在紐約租賃和購置辦公用地，因此放棄紐約計畫的承諾並不難。

去年八月亞馬遜曾二度造訪芝加哥「78區」，這塊面積達62畝的土地，位於芝城華埠以北、羅斯福路以南、芝加哥河以東、克拉克街(Clark St.)以西，是該團隊唯一二度勘查的芝城地點，一度讓芝加哥「中選」希望大幅提高。

市長候選人之一的普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)也表態支持亞馬遜進駐芝城，不過，相對於伊州州長的熱情招手，民間一些組織則對亞馬遜是否能真的創造2萬5000個工作機會存疑，知情人士表示，亞馬遜第二總部將以機器人作業為主。