親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

嘉市過年奇景！丟垃圾前像進香 丟完垃圾像逃難

機師罷工延燒 華航明取消航班增至16班

歐巴馬畢業照是它拍的 馬萬鈞憑臉部特寫技術獲美大獎

2019-02-09 20:02聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

文化部今天指出，國家中山科學研究院副院長馬萬鈞博士(Wan-Chun Alex Ma)，9日將於比佛利威夏爾飯店(Wilshire Hotel in Beverly Hills)領取2019年美國影藝學院「科學技術成就奬」（Technical Achievement Awards），為台灣在國際再添榮耀。

美國影藝學院指出，馬萬鈞以「基於球體上的偏振漸層光源」臉部捕捉特寫技術(Polarized Spherical Gradient Illumination facial appearance capture method)獲獎。以往電影拍攝臉部特寫時，較難百分之百地呈現皮膚、骨骼及肌肉的光影變化；透過馬萬鈞獲奬的技術，可清楚捕捉演員表情，完整呈現臉部細紋、酒窩、膚質、色澤，甚至毛孔的深淺，大幅提升真實感，堪稱劃時代的突破。

臉部捕捉特寫技術於10年前由馬博士與其教授共同研發。被拍攝者坐在一個四周被LED燈泡包圍的球體中，透過每盞燈泡連接的微電腦處理器捕捉臉部光影的移動，利用多重視角參數重建高解析度的細緻表情。

這項技術至今已運用在《阿凡達》、《班傑明的奇幻旅程》、《玩命關頭7》等40多部好萊塢電影，甚至用來拍攝美國前總統歐巴馬的白宮畢業照。

美國影藝學院科學技術成就奬，每年由近60位多元領域的專業人士組成委員會，根據電影作品的拍攝工具及技術提名人選。文化部指出，馬萬鈞博士的研究成果已多次成功運用在電影中，證實對業界的應用價值；今年再與Paul Debevec及Tim Hawkins同獲評審青睞，更彰顯出研發者及技術所達成的重大專業貢獻。

美國前總統歐巴馬的白宮畢業照，也是運用馬萬鈞的臉部捕捉技術拍照。圖/文化部提供
美國前總統歐巴馬的白宮畢業照，也是運用馬萬鈞的臉部捕捉技術拍照。圖/文化部提供
分享

電影文化部
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

川金河內二會前 美國特使將與北韓官員再度相見

2019-02-09 12:22

華女加州路考 上車1分鐘就當掉

2019-02-09 16:50

川普稅表「有很多東西可挖」 專家稱可能幾十年沒繳稅

2019-02-09 15:39

年費逾10萬的川普俱樂部變政治金庫 至少8會員外派當大使

2019-02-09 15:38

川普涉政治捐款私用 傳10萬付女婿律師費

2019-02-09 15:37

川普「好基因」 愛速食喝可樂睡得少仍身強體健

2019-02-09 15:30

惠特克通俄案作證槓主席 兩黨激戰

2019-02-09 14:49

老師罷工不為漲薪 更為公教爭資源

2019-02-09 14:48

K-9救災犬活到老學到老 「一工作非常忘我」

2019-02-09 14:44

華航機師罷工 南加客憂心

2019-02-09 14:41

新州高校未成年飲酒被捕 羅文大學最多

2019-02-09 14:26

陸客十年美簽 更新卡關頻傳

2019-02-09 14:24

哈佛亞裔研究2教授離職 校友抗議

2019-02-09 14:23

疑被脫衣舞女偷配槍 1波城警察暫停職

2019-02-09 14:23

1980年代關閉至今 7大道地鐵站入口重啟

2019-02-09 14:21

紐約必訪黑色景點 記憶的痕跡也能療傷

2019-02-09 13:52

沒看過《Sleep No More》 別說你到過紐約

2019-02-09 13:50

韓媒：終戰宣言預料將搬上川金二會談判桌

2019-02-09 13:14

又遭控性侵 美維州副州長否認

2019-02-09 13:14

川普高球俱樂部 8會員封官

2019-02-09 13:13

1個月內強吻襲胸2少女 華男被控10罪

2019-02-09 13:07

郵筒釣魚偷匯票 華女失4000元

2019-02-09 13:06

伊議員提案娛樂用大麻合法 每家最多可種24株

2019-02-09 11:57

愛牛排速食未忌口 體檢醫師說川普很健康

2019-02-09 11:53

發想自比特幣 華府社服機構推麵包幣助貧

2019-02-09 10:06

美國政府一週後恐再關門 兩黨協商靜悄悄

2019-02-09 09:21

川金二會確定2月27-28日 越南河內登場

2019-02-09 09:09

維州「黑臉風暴」擴大 議會領袖也捲入 共和黨急滅火

2019-02-08 16:06

「黑臉」出現佛州版 共和黨州議員 面臨逼退怪媒體

2019-02-08 16:04

美國稅法扣抵上限 川普：願考慮修改

2019-02-08 14:24

美國巴爾的摩華人店家追匪 遭重擊昏迷

2019-02-08 13:10

美國華裔男割喉殺母「她過了好一陣才死去」

2019-02-08 12:45

又要冷了！寒流再襲美國芝加哥

2019-02-08 11:45

他把紐約小宅 變成都會綠洲

2019-02-08 03:20

川普加速推動5G與AI

2019-02-08 03:10

北加州本月連續震 6日規模4.4幸無災損

2019-02-07 17:57

噘嘴、搖手、誇張拍掌… 波洛西肢體語言網路瘋傳

2019-02-07 15:48

專家看川普：最糟的一次演說 透露他言不由衷

2019-02-07 15:46

「10年內消滅愛滋」 川普宏願挑戰大

2019-02-07 15:31
看更多

熱門文章

與台灣處境相同 歐洲3小國不被國際承認

2019-02-08 22:12

免辦卡也能在好市多購物？還能省荷包 趕快來看

2019-02-09 16:45

美提案反制OPEC 恐打擊油價

2019-02-08 22:57

泰王姊姊參選總理 政壇震撼彈

2019-02-08 22:43

嚇壞！將山獅誤認為狗 美國女子徒手抓獅救愛犬

2019-02-09 12:00

全球新春行情 提防五利空

2019-02-08 23:00

美國Ikea賣的世界地圖 這個國家竟「被消失」！

2019-02-09 13:15

菲警遭潑豆花 中國籍女子脫序行為引發公憤

2019-02-09 17:30

【重磅快評】公主的參選 能終結泰國軍人干政的宿命？

2019-02-09 11:53

婚外情爆料變調 貝佐斯控八卦雜誌「裸照勒索」

2019-02-08 22:43

泰愛國黨總理人選 烏汶叻公主：我已是平民

2019-02-08 21:49

巴西足球青年隊訓練中心清晨大火 已知10死

2019-02-08 22:22

德情報局新總部啟用 前方假棕櫚樹引人疑竇

2019-02-09 11:01

美元Libor跌幅 十年最大

2019-02-08 23:00

泰愛國黨提名公主參選總理 泰王指王室成員不該參政

2019-02-09 03:45

泰愛國黨遵從王室命令 不推公主選總理

2019-02-09 16:01

還花錢上摩鐵？ 這棟透天厝有自己的情趣房

2019-02-09 14:41

川普：3月1日關稅大限前 不見習近平

2019-02-08 22:43

情侶冒雪甜蜜出遊 受困冰凍森林5天獲救

2019-02-09 12:29

影／驚險！班機著陸遇強風 英航機師當機立斷重飛

2019-02-09 17:07

巴西足球隊宿舍失火10死 專家：欠缺防火文化

2019-02-09 09:14

西班牙列車對撞1死95傷 恐人為疏失

2019-02-09 08:25

遭八卦報挾私密照要脅 貝佐斯發文揭媒體恩怨

2019-02-09 15:24

印度外交圈：歐洲國家更關注中國 因安全受威脅

2019-02-09 09:30

報導貝佐斯婚外情 美檢察官調查八卦雜誌

2019-02-09 05:22

川金二會確定2月27-28日 越南河內登場

2019-02-09 09:09

美促歐盟 勿用華為設備

2019-02-08 23:00

德州阿公阿嬤超悍！搶走兇器把兩嫌犯打著跑

2019-02-09 14:29

鐵礦砂飆漲 創四年新高

2019-02-08 22:56

WTO裁定 南韓可因美國未解除洗衣機關稅施以制裁

2019-02-09 08:42

美國政府一週後恐再關門 兩黨協商靜悄悄

2019-02-09 09:21

梅根稱哈利「最棒爸爸」 無奈與自家爸卻有不解之結

2019-02-09 12:53

華女加州路考 上車1分鐘就當掉

2019-02-09 16:50

美中貿戰恐慌蔓延 投資勿改策略

2019-02-09 14:57

雪襲日本關東地區 至少141航班停飛

2019-02-09 14:00

動搖馬杜洛權力基礎 傳美直接接觸委軍方勸叛變

2019-02-09 11:55

英媒：新法律將阻擋華為參與敏感科技方案

2019-02-09 09:24

川普稅表「有很多東西可挖」 專家稱可能幾十年沒繳稅

2019-02-09 15:39

愛牛排速食未忌口 體檢醫師說川普很健康

2019-02-09 11:53

華為風險是美國務卿下周出訪中歐重點

2019-02-09 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top