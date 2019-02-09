歐巴馬畢業照是它拍的 馬萬鈞憑臉部特寫技術獲美大獎

2019-02-09 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



文化部今天指出，國家中山科學研究院副院長馬萬鈞博士(Wan-Chun Alex Ma)，9日將於比佛利威夏爾飯店(Wilshire Hotel in Beverly Hills)領取2019年美國影藝學院「科學技術成就奬」（Technical Achievement Awards），為台灣在國際再添榮耀。

美國影藝學院指出，馬萬鈞以「基於球體上的偏振漸層光源」臉部捕捉特寫技術(Polarized Spherical Gradient Illumination facial appearance capture method)獲獎。以往電影拍攝臉部特寫時，較難百分之百地呈現皮膚、骨骼及肌肉的光影變化；透過馬萬鈞獲奬的技術，可清楚捕捉演員表情，完整呈現臉部細紋、酒窩、膚質、色澤，甚至毛孔的深淺，大幅提升真實感，堪稱劃時代的突破。

臉部捕捉特寫技術於10年前由馬博士與其教授共同研發。被拍攝者坐在一個四周被LED燈泡包圍的球體中，透過每盞燈泡連接的微電腦處理器捕捉臉部光影的移動，利用多重視角參數重建高解析度的細緻表情。

這項技術至今已運用在《阿凡達》、《班傑明的奇幻旅程》、《玩命關頭7》等40多部好萊塢電影，甚至用來拍攝美國前總統歐巴馬的白宮畢業照。