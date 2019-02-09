華女加州路考 上車1分鐘就當掉

2019-02-09 16:50 世界日報 記者 世界日報 記者 劉先進 ╱屋崙報導



東灣華人Nicole Wu 8日表示，之前路考五次才拿到駕照，算是學到不少經驗和教訓。有一次因為使用教練的車子考試，不熟悉構造，沒有拉開手動煞車，上車不到1分鐘就被考官訓斥錯了，直接判定不及格。直到後面換成自己的車子考試，才成功過關。

Nicole此前一直用中國駕照在美國開車，但輾轉獲悉，在美國居住半年時間以上，必須拿本地駕照，中國駕照等同於無證駕駛，眼看半年期限到了，她不得不參加考試。沒想到，開了十幾年車，居然栽倒在路考上。

剛開始有朋友告訴Nicole，必須用教練的車子考試，於是她沒怎麼準備，就請了華人教練，交了點錢，心想著自己經驗豐富，身經百戰，一定能過關。上車考試才傻了眼，這車子居然是美國少見的手動檔，雖然在中國以前考試開過手動檔車，但畢竟時間太久了，早已忘記。於是就按照自動擋車駕駛方法來開，連手煞都沒放起來就準備起步走。教練盯著她看了數秒鐘，直接判定為不合格，「上車不到1分鐘就掛了。」

Nicole第二次還是用手動檔車，這次記得放手煞，但不知道怎麼踩離合掛擋，同樣沒開幾分鐘就失敗。如此反覆三次，都是使用手動檔車路考，也都鎩羽而歸。到第四次路考時，Nicole長了個心眼，換了個教練，這回用的電油混合動力車輛（hybird），這次車子啟動、加速都沒問題，她想著考試一定能過，沒料到開到半路，車子忽然熄火，「考官還是認為我操作不到位，這次又沒過。」

一連考了四次，Nicole都沒成功，還白白花費近400元。再詢問幾個熟人才知道，不一定要用教練車子考試，畢竟車子不熟悉，可以使用自己的車。於是她開著車子去考試，沒想到異常順利的通過，拿到駕照，「也想提醒華人朋友，就算在中國開車經驗豐富，也不要對路考掉以輕心，畢竟加州路考在全國都出名的難。要麼提前用教練車多多練習考試，要麼用自己的車輛考，提前做好準備，未雨綢繆最好。」