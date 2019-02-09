川普「好基因」 愛速食喝可樂睡得少仍身強體健

2019-02-09 15:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合8日電



美國總統川普。（歐新社） 分享 facebook

川普總統很得意他愛吃垃圾食物又不運動，身體卻很好，讓專家感到不解；而他8日再度接受年度體檢，讓醫生評估他那「好得不可思議的基因」是否仍靠得住。

72歲的川普從白宮搭乘直升機到華府近郊的華特．里德陸軍醫療中心，由海軍資深骨科醫生康利(Sean Conley)帶領醫療團隊幫他做四小時體檢；去年有12名「顧問」參加體檢。

他去年1月接受全身檢查後，醫生宣布他「健康極好」，只是體重超重，達到肥胖邊緣，應該多運動和改變飲食習慣。

他當時的私人醫生海軍少將傑克森(Ronny Jackson)後來在白宮召開記者會，表示川普擁有「好得不可思議的基因，上帝就是把他造成那個樣子」。

傑克森也預測菸酒不沾的川普擔任總統期間，不會出現任何嚴重的健康問題。

傑克森後來獲川普提名出任退伍軍人事務部長，立刻遭到各種攻擊，迫使川普撤回提名。川普最近提拔他擔任總統助理和首席醫療顧問。

川普去年接受體檢時，他的心智正日益受到質疑。傑克森說，總統主動要求做認知能力測驗，結果得到滿分。他表示總統「心智非常敏銳」，川普也自稱「非常穩定的天才」。

川普不像歐巴馬經常打籃球，也不像小布希經常騎腳踏車，只喜歡打高爾夫，可是在球場搭車往來球洞，還宣稱較費勁的活動對身體不好。

他2015年說：「我那些經常運動的朋友，都開刀換過膝關節和髖關節，他們都很慘。」

川普宣稱他主要的運動就是在白宮四處走動，以及在公開活動站著。他愛吃紅肉和速食，每天猛喝健怡可樂，睡覺時間又少，使專家想不通他怎麼身體還那麼好。