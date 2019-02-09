親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台日交流賽／桃猿挨6轟 慘遭羅德完封血洗22分

家族亂倫悲劇！富家男對弟媳、姪女、女兒伸魔爪

川普「好基因」 愛速食喝可樂睡得少仍身強體健

2019-02-09 15:30世界日報 編譯黃秀媛／綜合8日電

美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）
分享

川普總統很得意他愛吃垃圾食物又不運動，身體卻很好，讓專家感到不解；而他8日再度接受年度體檢，讓醫生評估他那「好得不可思議的基因」是否仍靠得住。

72歲的川普從白宮搭乘直升機到華府近郊的華特．里德陸軍醫療中心，由海軍資深骨科醫生康利(Sean Conley)帶領醫療團隊幫他做四小時體檢；去年有12名「顧問」參加體檢。

他去年1月接受全身檢查後，醫生宣布他「健康極好」，只是體重超重，達到肥胖邊緣，應該多運動和改變飲食習慣。

他當時的私人醫生海軍少將傑克森(Ronny Jackson)後來在白宮召開記者會，表示川普擁有「好得不可思議的基因，上帝就是把他造成那個樣子」。

傑克森也預測菸酒不沾的川普擔任總統期間，不會出現任何嚴重的健康問題。

傑克森後來獲川普提名出任退伍軍人事務部長，立刻遭到各種攻擊，迫使川普撤回提名。川普最近提拔他擔任總統助理和首席醫療顧問。

川普去年接受體檢時，他的心智正日益受到質疑。傑克森說，總統主動要求做認知能力測驗，結果得到滿分。他表示總統「心智非常敏銳」，川普也自稱「非常穩定的天才」。

川普不像歐巴馬經常打籃球，也不像小布希經常騎腳踏車，只喜歡打高爾夫，可是在球場搭車往來球洞，還宣稱較費勁的活動對身體不好。

他2015年說：「我那些經常運動的朋友，都開刀換過膝關節和髖關節，他們都很慘。」

川普宣稱他主要的運動就是在白宮四處走動，以及在公開活動站著。他愛吃紅肉和速食，每天猛喝健怡可樂，睡覺時間又少，使專家想不通他怎麼身體還那麼好。

川普白宮海軍
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

川金河內二會前 美國特使將與北韓官員再度相見

2019-02-09 12:22

華女加州路考 上車1分鐘就當掉

2019-02-09 16:50

川普稅表「有很多東西可挖」 專家稱可能幾十年沒繳稅

2019-02-09 15:39

年費逾10萬的川普俱樂部變政治金庫 至少8會員外派當大使

2019-02-09 15:38

川普涉政治捐款私用 傳10萬付女婿律師費

2019-02-09 15:37

惠特克通俄案作證槓主席 兩黨激戰

2019-02-09 14:49

老師罷工不為漲薪 更為公教爭資源

2019-02-09 14:48

K-9救災犬活到老學到老 「一工作非常忘我」

2019-02-09 14:44

華航機師罷工 南加客憂心

2019-02-09 14:41

新州高校未成年飲酒被捕 羅文大學最多

2019-02-09 14:26

陸客十年美簽 更新卡關頻傳

2019-02-09 14:24

哈佛亞裔研究2教授離職 校友抗議

2019-02-09 14:23

疑被脫衣舞女偷配槍 1波城警察暫停職

2019-02-09 14:23

1980年代關閉至今 7大道地鐵站入口重啟

2019-02-09 14:21

紐約必訪黑色景點 記憶的痕跡也能療傷

2019-02-09 13:52

沒看過《Sleep No More》 別說你到過紐約

2019-02-09 13:50

韓媒：終戰宣言預料將搬上川金二會談判桌

2019-02-09 13:14

又遭控性侵 美維州副州長否認

2019-02-09 13:14

川普高球俱樂部 8會員封官

2019-02-09 13:13

1個月內強吻襲胸2少女 華男被控10罪

2019-02-09 13:07

郵筒釣魚偷匯票 華女失4000元

2019-02-09 13:06

伊議員提案娛樂用大麻合法 每家最多可種24株

2019-02-09 11:57

愛牛排速食未忌口 體檢醫師說川普很健康

2019-02-09 11:53

發想自比特幣 華府社服機構推麵包幣助貧

2019-02-09 10:06

美國政府一週後恐再關門 兩黨協商靜悄悄

2019-02-09 09:21

川金二會確定2月27-28日 越南河內登場

2019-02-09 09:09

維州「黑臉風暴」擴大 議會領袖也捲入 共和黨急滅火

2019-02-08 16:06

「黑臉」出現佛州版 共和黨州議員 面臨逼退怪媒體

2019-02-08 16:04

美國稅法扣抵上限 川普：願考慮修改

2019-02-08 14:24

美國巴爾的摩華人店家追匪 遭重擊昏迷

2019-02-08 13:10

美國華裔男割喉殺母「她過了好一陣才死去」

2019-02-08 12:45

又要冷了！寒流再襲美國芝加哥

2019-02-08 11:45

他把紐約小宅 變成都會綠洲

2019-02-08 03:20

川普加速推動5G與AI

2019-02-08 03:10

北加州本月連續震 6日規模4.4幸無災損

2019-02-07 17:57

噘嘴、搖手、誇張拍掌… 波洛西肢體語言網路瘋傳

2019-02-07 15:48

專家看川普：最糟的一次演說 透露他言不由衷

2019-02-07 15:46

「10年內消滅愛滋」 川普宏願挑戰大

2019-02-07 15:31

川普降藥價計畫 恐顛覆處方藥市場

2019-02-07 14:29
看更多

熱門文章

與台灣處境相同 歐洲3小國不被國際承認

2019-02-08 22:12

美提案反制OPEC 恐打擊油價

2019-02-08 22:57

泰王姊姊參選總理 政壇震撼彈

2019-02-08 22:43

全球新春行情 提防五利空

2019-02-08 23:00

嚇壞！將山獅誤認為狗 美國女子徒手抓獅救愛犬

2019-02-09 12:00

美國Ikea賣的世界地圖 這個國家竟「被消失」！

2019-02-09 13:15

【重磅快評】公主的參選 能終結泰國軍人干政的宿命？

2019-02-09 11:53

婚外情爆料變調 貝佐斯控八卦雜誌「裸照勒索」

2019-02-08 22:43

泰愛國黨總理人選 烏汶叻公主：我已是平民

2019-02-08 21:49

巴西足球青年隊訓練中心清晨大火 已知10死

2019-02-08 22:22

美元Libor跌幅 十年最大

2019-02-08 23:00

泰愛國黨提名公主參選總理 泰王指王室成員不該參政

2019-02-09 03:45

政黨金主難回澳洲 黃向墨案反映澳抗中干政

2019-02-08 16:58

德情報局新總部啟用 前方假棕櫚樹引人疑竇

2019-02-09 11:01

川普：3月1日關稅大限前 不見習近平

2019-02-08 22:43

泰國王室成員參選 總理帕拉育面臨大挑戰

2019-02-08 18:54

還花錢上摩鐵？ 這棟透天厝有自己的情趣房

2019-02-09 14:41

情侶冒雪甜蜜出遊 受困冰凍森林5天獲救

2019-02-09 12:29

西班牙列車對撞1死95傷 恐人為疏失

2019-02-09 08:25

巴西足球隊宿舍失火10死 專家：欠缺防火文化

2019-02-09 09:14

印度外交圈：歐洲國家更關注中國 因安全受威脅

2019-02-09 09:30

報導貝佐斯婚外情 美檢察官調查八卦雜誌

2019-02-09 05:22

川金二會確定2月27-28日 越南河內登場

2019-02-09 09:09

不甩美國禁令 泰國推出華為5G測試台

2019-02-08 18:56

美促歐盟 勿用華為設備

2019-02-08 23:00

WTO裁定 南韓可因美國未解除洗衣機關稅施以制裁

2019-02-09 08:42

德州阿公阿嬤超悍！搶走兇器把兩嫌犯打著跑

2019-02-09 14:29

鐵礦砂飆漲 創四年新高

2019-02-08 22:56

南韓民調：文在寅施政支持率49.3%

2019-02-08 18:15

泰愛國黨遵從王室命令 不推公主選總理

2019-02-09 16:01

美國政府一週後恐再關門 兩黨協商靜悄悄

2019-02-09 09:21

梅根稱哈利「最棒爸爸」 無奈與自家爸卻有不解之結

2019-02-09 12:53

英媒：新法律將阻擋華為參與敏感科技方案

2019-02-09 09:24

印度出口零關稅優惠 傳美國考慮取消

2019-02-08 23:08

雪襲日本關東地區 至少141航班停飛

2019-02-09 14:00

遭八卦報挾私密照要脅 貝佐斯發文揭媒體恩怨

2019-02-09 15:24

動搖馬杜洛權力基礎 傳美直接接觸委軍方勸叛變

2019-02-09 11:55

貴婦奈奈滯加案 駐加代表：尊重加國決定

2019-02-08 17:01

華為風險是美國務卿下周出訪中歐重點

2019-02-09 11:20

白宮：美中下週北京舉行第3輪貿易會談

2019-02-09 03:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top