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川普涉政治捐款私用 傳10萬付女婿律師費

2019-02-09 15:37世界日報 記者張聲肇／綜合報導

川普競選團隊付10萬美元給女婿律師 美聯社
川普競選團隊付10萬美元給女婿律師 美聯社
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美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，川普總統競選團隊收到的政治捐款，有10萬元付給女婿庫許納(Jared Kushner)的律師，當做律師費用，幫助已經進入白宮任職的女婿應付有關2016年競選前後「通俄案」的調查。

消息人士告訴ABC新聞網，分別為5萬5330元和4萬2574元的兩筆川普收到的政治捐款，付給庫許納的律師羅威爾(Abbe Lowell)所屬的Winston & Strawn LLP法律事務所。

川普競選總部說，2018年第四季收到的捐款，98.5%都是低於200元的小額捐款。

川普大女兒伊凡卡的丈夫庫許納在2015年加入川普政治團隊前是地產商，當年收入超過170萬元，現在資產已超過3億元。

羅威爾發言人和川普團隊，都不願回答有關這兩筆付款誰決定的提問。

消息人士說，川普所收到的政治捐款，在2018年底前，也被拿來支付好幾位被國會調查的資深助理的律師費。眾院情報委員會核准出席國會聽證會的川普助理聘請律師，核對證詞的文字紀錄，因為這些紀錄將予公開。

特別檢察官穆勒和國會都還在調查通俄案；庫許納已經兩度接受穆勒調查團訊問，時間總共超過九小時，第一次是2017年底，主要有關前國安顧問佛林(Michael Flynn)；第二次是在2018年4月，內容與競選活動、交接作業、開除聯邦調查局前局長柯米相關事項。

羅威爾說，庫許納與調查人員充分合作。

用選民捐款支付川普身邊官員或助理，早有先例；例如，2017年10月到2018年4月，就用了27萬6000元，支付川普律師柯恩(Michael Cohen)被告出庭所需的律師費用。

川普競選團隊過去兩年來，付出的律師費用超過670萬元。

川普捐款庫許納
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