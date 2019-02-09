年費逾10萬的川普俱樂部變政治金庫 至少8會員外派當大使

2019-02-09 15:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合8日電



川普總統上任以來，任命他的私人高爾夫俱樂部一名會員擔任美國駐羅馬尼亞大使；任命他的海湖莊園度假村兩個長期會員，擔任駐南非和多明尼加共和國大使；任命他在佛羅里達另一個俱樂部的會員擔任駐匈牙利大使。

大使一直是華府最受艷羨的政治獎賞，總統經常用以獎勵朋友、政治盟友和競選金主；超黨派的政府監督計畫說，這方面向來存在某種鄉村俱樂部心態。

但是，目前的情況和往年不同的是：現任總統也是這些鄉村俱樂部的老闆，而他把駐外大使和其他政府職務分派給他那些付錢的顧客。

「今日美國報」的調查發現，川普迄今任命了至少八個會員出任政府高級職務。

要加入川普的俱樂部，須付出可能超過10萬元的初始會費，以後每年還得付幾千元年費；這些錢是交給川普的私人公司，川普出任總統期間公司雖交由信託管理，可是川普是公司營運的唯一受益人，可以隨心所欲使用其資產。

「今日美國報」2007年年中就指出其中五項任命，使官箴監督團體為之譁然，指責這些任命模糊總統公職與他的私人財務利益的分界。

川普去年又任命另三個會員出任歐洲和非洲國家大使，其中一個已獲參院認可。

聯邦道德法規並未禁止總統任命他的顧客或會員出任公職，政府官箴律師和必須核准這些任命的國會議員，也鮮少質疑獲任命官員與總統是否有商業關係。

「今日美國報」2017年的調查，發現有幾十個遊說人員和擁有政府合同的公司主管，是川普最常去的佛羅里達、新澤西和維吉尼亞州高爾夫球場的俱樂部會員，使他們可能藉著支付進入總統私囊的費用，換取與總統密切接觸的機會。

報導指出，光是川普在美國的高爾夫俱樂部，2015和2016年收入就有大約6億元。