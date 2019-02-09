川普稅表「有很多東西可挖」 專家稱可能幾十年沒繳稅

2019-02-09 15:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合8日電



川普稅表有很多內容可挖，共和黨人：別濫用權力。 路透社 分享 facebook

想追查川普總統報稅資料的眾院民主黨人7日召開聽證會，等於開出調查川普的第一槍，並要求眾院歲出入委員會主席尼爾(Richard Neal)依職權調閱相關資料，惟尼爾與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)都認為應謹慎行事，不宜躁進。

出席聽證會的多位稅務專家認為，川普報稅資料有很多東西可以挖，他甚至可能以經商損失數百萬元為由，幾十年都不用繳稅。

但共和黨人警告，民主黨人不宜濫用權力，並認為追查總統報稅資料，有如打開潘朵拉的盒子。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，由民主黨人主導的眾院歲出入委員會，7日由監督小組委員會就取得總統報稅資料召開聽證會。出席作證的華府智庫「稅務政策中心」(Tax Policy Center)資深研究員羅森索(Steven Rosenthal)表示，川普在2016年大選前做了「大膽的稅務規畫」，川普報稅資料「有很多東西可以挖」。

同場作證的還有維吉尼亞大學華裔法學教授應國民(George Yin)，他曾於2003年至2005年擔任國會聯合稅務委員會的幕僚長。

應國民說：「我看不出在條文中，(財政部)部長有拒絕提供資料的任何餘地。其實國會在1976年就把報稅資料鎖在保險櫃裡，但留了一把鑰匙，可以向公眾揭露這些資料，這把鑰匙就是給了稅務委員會。」

眾院歲出入委員會主席尼爾，是唯一有權調閱總統報稅資料的眾院民主黨人。進步派民主黨議員催促他快點行事，但尼爾宣示，將審慎發揮國會監督行政部門的功能。

根據一項可回溯到1920年代的稅法條文，眾院歲出入委員會向財政部調閱報稅資料，不受納稅人隱私保護的限制，而且財政部收到國會調閱申請後，「得」(shall)提供資料給國會的聯合稅務委員會。

共和黨人自然無法坐視，在監督小組委員會中的最資深共和黨人、賓州聯邦眾議員凱利(Mike Kelly)說：「如此濫用權力，將打開潘朵拉的盒子，打開就很難再關上，這將創下很危險的先例。」

眾院議長波洛西7日則說：「我知道有人不耐煩，因為大家想知道是怎麼回事，但我們必須很小心處理這件事。」