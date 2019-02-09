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惠特克通俄案作證槓主席 兩黨激戰

2019-02-09 14:49世界日報 特派員許惠敏、記者張筠／華盛頓報導

司法部代理部長惠特克(Matt Whitaker)8日上午在眾院司法委員會作證說，他曾對總統簡報，但並未談到穆勒對俄羅斯干預2016年總統大選的調查，自己也未干擾這項調查，更沒收到穆勒「通俄案」的報告；不過，對於是否和總統談過川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)被起訴的案子，惠特克多次迴避。

本次聽證會是期中選舉後，民主黨掌控多數的眾議院，首次對川普總統可能的濫權行使監督權；原擔任幕僚長的惠特克去年12月中接任代理部長時就說，他不會像前上司塞辛斯一樣，迴避穆勒調查。

惠特克在聽證會一開始就表明立場，為了保護總統「行政特權」，他作證時不會透露他和川普的談話內容，也多次以「穆勒的調查仍在進行」為由，拒絕回應相關提問。

8日聽證會由眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)主持，他首先發言時，重點鎖定惠特克是否介入穆勒調查。

整場聽證會兩黨涇渭分明，納德勒說，該委員會責任是「替人民找出真相」；共和黨籍副主席柯林斯(Doug Collins)則說，這和國會監管權無關，純粹是「人格謀殺」，「這不是要監督政府，只是要傷害總統的行為」。

柯林斯接著提出動議，要求投票中止這場聽證會，最終以24比10票遭否決。

納德勒遭惠特克幾次實問虛答後，多次表達不耐，當他再追問「(惠特克)是否曾被要求對穆勒調查採取任何行動？」

未料惠特克稍作停頓後提醒主席 :「你超過5分鐘」，挑戰主席的舉動全場哄然。

當被眾議員史瓦威爾(Eric Swalwell)反復施壓提問後，惠特克表示他沒有收到穆勒「通俄案」的報告，並會讓穆勒完成調查；史瓦威爾緊接著提問惠特克是否相信穆勒是個誠實的人，惠特克表示「我沒有理由相信他不誠實」。

在將近七小時的聽證會中，面對民主黨的激烈質詢，惠特克不斷喝水，不直接或拒絕回答眾多問題；民主黨眾議員多次要求他「不要浪費我們的提問時間」，並強調問題都是「簡單的是非題」。

納德勒也強硬表示，若惠特克不回答問題，可能送他傳票，整場聽證會出現多次激烈交鋒。

共和黨籍副主席柯林斯在整場聽證會表現激動，多次打斷主席和其他眾議員提問，在開場陳述中聲調高昂表示，此聽證會是一場「純粹的政治戲劇」，甚至被納德勒阻止插話後，推椅拍桌，並用力關掉麥克風。

民主黨華裔眾議員劉雲平(Ted W. Lieu)與惠特克攻防戰，劉雲平手上拿著憲法，連續追問「憲法是否寫明現任總統、總統子女不得被起訴？」

劉雲平要求惠特克僅能以「是」或「否」回答；除了對「總統」一項拒絕回答，惠特克其他都回答「否」；劉雲平向納德勒申請提交憲法，用於國會紀錄。

共和黨眾議員試圖將主題從穆勒調查案轉至對司法部職責的探討；在惠特克表示讀過司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)2017年8月寫的「通俄案」備忘錄後，共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan)追問該備忘錄是否出現具體人名，違反司法部政策，惠特克對此問題再次避而不答。

納德勒表示，聽證會後將繼續調查今日未解決的眾多細節，尤其是惠特克收到穆勒調查案簡報的具體時間和場合。

共和黨民主黨川普
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