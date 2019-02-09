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K-9救災犬活到老學到老 「一工作非常忘我」

2019-02-09 14:44世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

攝影／楊青
攝影／楊青
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「牠會聽語言、口哨、看手勢、甚至讀懂眼神」。洛杉磯縣消防局緊急救護員暨K-9訓練專員Gary Durian說起他的救災犬，滿臉慈祥與愛意，「牠每天和我形影不離，比自己的孩子還親」。

Gary Durian是洛杉磯縣消防局知名的K-9特訓員，洛杉磯縣去年首次表彰的救災犬Tanker就是他訓練的。Tanker2012年入伍，2017年12月病逝。他倆在五年中執行七次大型任務，其中包括2015年納帕地震和2017年墨西哥城地震的救災工作。

全國兩支國際救援特別行動小組之一，洛杉磯縣消防局K-9培訓。攝影／楊青
全國兩支國際救援特別行動小組之一，洛杉磯縣消防局K-9培訓。攝影／楊青
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「我們的K-9最主要的任務是找人」，Durian表示，當災難發生時，最緊急的救援工作就是救人，而地震或礦井倒塌等災難發生時，救援員無法知道多少人被埋在下面，生命與死神之間以讀秒為拉鋸，祇有訓練有素的救災犬可以快速找到失蹤者。「拉布拉多、黃金獵犬和德國狼犬等都是執法部門和救援隊伍最得力的助手」。Durian表示，這些狗的前爪和嗅覺非常出色，可以偵測到很遠處是否有人生還，給救援人員提供信號。而一旦進入作業程序，無論是騰空、撲倒或挖掘，牠們的本事不小，「態度非常認真，個個可以打100分」。

Durian擔任洛縣消防局K-9特訓員多年，目前訓練的搜救犬只有18個月大。「牠是我的第三個毛孩子，黃金獵犬和拉布拉多的混種」。Durian表示，洛縣消防局所有的搜救犬都來自全國災難搜救犬基金會（National Disaster Search Dog Foundation），而這些狗狗原始則是來自各地動物避難所或是營救回來的狗狗，然後適當訓練，就可以成很好的搜救犬。

在災難搜救犬基金會的專家們訓練九個月後，狗狗學會執行基本指令，就分配到洛杉磯縣消防局、警察局或霹靂小組、聯調局、國際機場、邊防局等，再由這些執法部門按照行業要求，再對狗狗進行半年到一年的特種訓練。比如消防局的K-9主要是救人或營救小型或大型動物，警察局的K-9主要是找出犯罪目標、搜索武器和毒品，邊防局的K-9主要是搜索各種毒品、違禁食物和違禁攜帶動物等等。每個完成培訓的狗狗都會得到畢業證書。「但牠們工作期間，還要不斷接受再培訓」，Durian表示，狗狗們都是活到老學到老。

人狗對話，需要培訓，更需要緣分和默契。Durian表示，首先培養感情，開始訓練時將自己當作狗狗的獵物，用厚厚的塑膠布包起來，藏在厚厚的水泥管裏，讓狗狗找到自己。這樣的訓練每周至少兩三次，每次四小時。

狗狗聽話，主人通常會給好吃的。不過Durian表示，養尊處優是訓練k-9最大的忌諱，為保持牠們良好的體能和體型，每天都是兩頓飯，高品質的狗食，營養均衡，K-9的體重一般保持在45-80磅。他表示，K-9通常1歲半到兩歲開始訓練，八到十歲退休，通常只有四到六年的黃金工作時間。

作全美僅有的兩支國際緊急救援特別行動小組成員之一，洛縣消防局目前有12隻搜救犬。

全國兩支國際救援特別行動小組之一，洛杉磯縣消防局K-9培訓。攝影／楊青
全國兩支國際救援特別行動小組之一，洛杉磯縣消防局K-9培訓。攝影／楊青
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「牠們到了新地方也不會亂，個個鎮定自如」。Durian表示，平常訓練時就模擬各種情況，比如倒塌的建築、爆裂的水管、各種形態的廢墟。「我全用英文給牠們指令，同時還要會聽各種口哨」。他表示，很多搜救犬工作起來非常忘我，幾個小時不休息，有時越走越遠，就得用尖銳的口哨聲讓牠們回來。

Durian和他的K-9每天形影不離，一起上班、訓練、回家，比家人還親。狗狗對主人無比忠誠，只要一聲指令、一個手勢、甚至一個眼神，K-9就會飛奔出去。

Durian表示，在第一主人不在場的情況下，K-9也會聽從第二主人的指令。雖然第二主人也是經過特別訓練擁有執照的培訓人員，但若要K-9最有效率執行任務，非第一主人莫屬。

搜救犬洛杉磯警察毒品機場
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