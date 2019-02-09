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三成機師不飛了！ 華航如何維持九成運能？

華航機師罷工 南加客憂心

2019-02-09 14:41世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

華航罷工影響航班運作，南加旅客擔憂。報系資料照
華航罷工影響航班運作，南加旅客擔憂。報系資料照
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機師工會華航分會2月8日上午6時開始罷工，導致20多個航班被取消，其中包括8日安大略飛往桃園的往返班機。本地旅客大受影響，有人臨時改換航班，有人則擔憂已經訂位的航班是否會取消，還得查詢華航官網確認。

華航日前宣布8日到10日共有26個國際及兩岸航班取消，讓一些旅客憂心。近期回台過年的蔡小姐指出，原訂8日返回洛杉磯，但剛好當天從桃園飛往安大略的班機因罷工取消，「所幸華航自動安排了下一班從台北飛往洛杉磯的班機，否則來不及返洛參與聚會」。另一名住在奇諾市的女士將於11日舉辦婚禮，但先生目前在台灣出差，原來訂好10日的華航機票返洛，但趕上華航罷工事件，讓她擔憂婚禮是否可順利進行。此外，使用信用卡點數換飛機里程數的一位男士氣憤地說，罷工事件來得太突然，臨時致電客服中心詢問對策，最後只能轉機造成旅途不便。

記者致電多家旅行社詢問票務狀況。旅行業者林女士表示，12日將有從安大略直飛台北的旅行團，不過目前還未接到航班取消的通知。其他多家旅行業者也說，春節有不少人往返，不過受8日取消班機影響的旅客不多，其他班機還得等待華航官方消息。

華航機師罷工讓海外華人爭論不休。有人認為華航經常出包，希望華航高層藉由此事改善，不該讓每天面對客戶的地勤遭受責罵。但有些受影響的客人非常理解華航機師的遭遇，認為機師應該是忍無可忍才走到這步，旅客安全性最重要。

台灣藝人范瑋琪一家人目前在洛杉磯過年，聽聞華航罷工消息，范瑋琪在臉書上發文說「罷工的華航........求求你告訴我這ㄧ切只是愚人節玩笑！」

為因應機師罷工事件，華航連夜在官網成立說明專區，表示公司正在持續努力，盡速恢復班機正常運行。洛杉磯華航人員受訪表示，受班機取消影響的本地旅客，一切都遵循官網發出的規則處理。

原訂華航商務艙或豪經艙，因更改其他航班失去乘坐商務艙或豪經艙資格的旅客，可辦理退還未用的哩程差額或價差。乘坐經濟艙搭配哩程升等豪經艙的旅客，華航將協助改搭其他航班經濟艙，未用的升等獎項可辦理退還或延期兩個月。至於其他不可接受退票的票務（里程數、獎項兌換），華航也會協助辦理未用機票及哩程退還作業。哩程歸還數額將依未用機票飛航哩程比例歸還。其他細節可查閱網站

華航罷工
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