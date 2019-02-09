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老師罷工不為漲薪 更為公教爭資源

2019-02-09 14:48世界日報 記者王千惠／洛杉磯報導

日前一場沸沸揚揚的教師罷工，讓洛杉磯學區癱瘓數日，也導致民眾之間頻起紛爭。世報日前於「讀者論壇」刊登一則對教師罷工持反對意見的投稿，部分讀者錯將投書當成新聞，繼而對聲援教師罷工的華埠華裔教師惡言相向，造成教師恐慌。對此，華埠嘉士德樂小學家長代表小慧（Margarita Odelberg）致電本報，呼籲民眾正確理解教師們的抗爭意義。

「老師們罷工、遊行不只是為了漲薪，更為了替公立教育爭取更多的資源。」小慧是華裔，她以家長身分為華埠學校義務服務多年，這次選擇堅定地站在支持教師罷工一邊。「不少華文媒體原本對教師罷工的報導很偏頗，只重點報導教師要求加薪，讓許多教師蒙受非議。直到世界日報19日刊登了一篇全面報導，教師們受到的敵意才有所緩和。」

但小慧說，由於部分讀者錯將「讀者論壇」中的一則反對文章當成事實新聞，又導致不少教師遭受謾罵，有很多不理解的人對老師惡言相向，說他們敲詐政府、不識好歹。老師們都很害怕。

據學區數據顯示，罷工教師雖然要求年薪漲6.5%，但停工六日造成的薪水損失，也已接近年薪的3%。教師工會目前接受學區漲薪6%的提議，這是在教師開始罷工之前，學區就已經應允的條件。記者日前前往遊行示威現場，了解到絕大多數教師的訴求除漲薪之外，更多的重點放在要求學區保證小班教學、增設全職護士、輔導員、圖書管理員，制約特許學校（Charter Schools）等。真正讓教師同意復工的，是學區對上述條件作出的妥協。

小慧一家人住在洛杉磯中城區（Mid City），為了讓女兒歐福菊（Daisy Odelberg）得到良好的雙語教育，特地轉學到華埠。「這裡所有的老師都很熱愛自己的工作，他們會利用課餘時間免費為學生輔導，甚至還會自掏腰包為學生付書本費，盡職盡責。」小慧說，包括她女兒在內的許多孩子，都發自內心地熱愛學校和這裡的老師。停課期間，孩子們還會請求家長帶他們出門，只為了「看學校一眼」。

小慧說，她不忍心老師們的良苦用心被誤解，希望華文媒體平衡報導、也希望讀者能擦亮眼睛，分辨事實。

罷工洛杉磯華裔
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