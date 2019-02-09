新州高校未成年飲酒被捕 羅文大學最多

2019-02-09 14:26 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



新州先進傳媒(NJ Advance Media)日前對全州27所住宿制大學進行統計，羅文大學(Rowan University)去年有100名學生因未滿年齡飲酒被捕，數量高居全州第一，新澤西學院(The College of New Jersey)、斯托克頓大學(Stockton University)分列二、三。

該數據源於大學校園犯罪報告，羅文大學去年不僅有100名學生因飲酒被捕，還有387人因此受到紀律處罰(Referrals for discipline)。排在第二的新澤西學院74人被捕，271人紀律處罰，但從排在第四位的威廉帕特森大學(William Paterson University)開始，幾乎都沒有學生飲酒被捕紀錄。

羅文大學發言人Joe Cardona表示，該校並無飲酒文化，人數最多是因為校規嚴格，「很高興能在這個榜單上排在第一，學校對任何打破飲酒規定的學生都不手軟。」新澤西學院發言人Luke Sacks也秉持相同觀點，認為學校在打擊未成年學生飲酒方面效果顯著。

美國的法定飲酒年齡是21歲，但未到年齡的高校生飲酒屢禁不止。青少年習以為常，或當成進入成年的時尚和禮範。無論是否滿21歲，酒精飲料是年輕人派對的必需品。

為了防止類似現象，高校紛紛出台各項措施，如羅大就曾禁止兄弟會和女子社團假期在校內舉辦派對。然而，羅大附近出售酒精飲料的店家表示，學校可以有任何禁令，但孩子們依然會去派對。

根據健康雜誌Lancet Public Health研究，與完全被禁止飲酒的青少年相比，曾經喝過酒的青少年，極可能在成年後染上酒癮，同時也有罹患酒精引發疾病的風險，以後酒醉鬧事的比例也會增高。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康