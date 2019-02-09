陸客十年美簽 更新卡關頻傳

2019-02-09 14:24 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



自2014年起，中美兩國政府達成協議，給對方公民頒發有效期長達十年的觀光簽證，但從2016年開始，美國方面要求持有這種簽證的中國公民，必須每兩年到簽證更新電子系統（EVUS）更新個人信息。這個原本只是更新信息的系統，現在卻也開始發揮將中國民眾攔在門外的作用。

已經有中國的旅行社警告民眾，並不是更新結束後就可以高枕無憂，現在開始發生原本已經確認過的更新，但在臨出發前幾天，EVUS變成被拒絕的案例，已經註冊更新過的民眾，有必要在出發前再查一次自己的狀態。

中國旅遊業者表示，最近業內都在分發一個通知，很多旅遊業者表示，有客人持有合法的十年赴美旅遊簽證，且之前已經在EVUS網站做了信息更新，但臨行前幾天卻發現，自己的狀態突然變成待處理，有的人甚至發現簽證已經被撤銷，或者要求重新面談，導致無法按時赴美。旅遊業者建議民眾，出發前幾天最好再次確認EVUS的狀態，避免出現無法赴美狀況。

根據美方要求，持有美國十年觀光簽證的中國公民，必須每兩年到EVUS網站更新信息。更新並不另外收費。此前，剛申請到的簽證並不需要EVUS更新，兩年後才需要。但現在，即使剛剛拿到一張「熱氣騰騰」的美國簽證，民眾也必須先去EVUS上更新，才能赴美，否則航空公司不准登機。

除了民眾發現臨行前自己的EVUS狀態變成待處理，甚至被要求重新面談之外，EVUS的更新確認時間也開始不缺定。很多中國民眾表示，以前大概只需過五分鐘，就可以看到申請更新的結果。但現在，時長越來越不確定。

導遊劉小姐說，以前她幫很多客人申請過，提交申請之後大約五分鐘，即可以看到狀態變成確認更新。所以很多客人是在去機場的車上，才想起來該更新EVUS的，但也不會耽誤行程。但是現在，有不少人的狀態變成「需要進一步審核，但不會超過48小時」。因此如果不提前早早申請，會導致有人無法按時登機。

本來計畫大年初三從北京赴佛羅里達州旅遊的楊女士表示，她和丈夫忘記了更新EVUS，到了機場，在登機的櫃檯更新時，丈夫的部分迅速就確認了，但她的卻一直顯示是待審核（pending）狀態。直到飛機登機時間結束，她也沒有等到確認。於是，她只好和丈夫退掉機票回家。因為過年期間機票非常貴，是平時的數倍，以致他們沒有選擇改成下一班，而是選擇了退票回家。