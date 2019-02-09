疑被脫衣舞女偷配槍 1波城警察暫停職

2019-02-09 14:23 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／波士頓報導



一名波士頓警員上周在羅德島脫衣舞俱樂部和酒吧玩一晚後，疑似被兩名脫衣舞女偷走配槍，現留薪停職並接受內部調查。由於羅德島警方認為該警員為「受害者」，未公布其姓名和職位。兩名嫌犯周六晚被警方逮捕，被控盜竊槍支和密謀，7日上庭，法官設保釋金5000元。8日，一匿名者將該警員的配槍交給羅德島普羅維登斯消防隊。

據波士頓環球報報導，該警員上周六凌晨發現自己鎖在車內的配槍被偷後，瘋狂打電話報警。該灰色寶馬車輛當時停在羅德島一家漢普頓酒店(Hampton Inn)外。

該警員告訴警方，他通過親戚認識了一名名為Natalia，真實姓名為里維拉(Neish Rivera)的女子，網上交流後，當晚里維拉帶著另一個朋友戴茨爾(Melissa Dacier)與該警員一起去到羅德島酒吧和脫衣舞俱樂部。

三人到警員所住酒店後，戴茨爾和里維拉還曾與另一對男女發生爭執，其中男性指兩人盜竊，波士頓警員協助平息事端。最後三人在警員房間「聚會」。

當晚戴茨爾說手機需充電，於是警員給她車鑰匙讓其到他車中拿手機充電器。戴茨爾回來歸還鑰匙後，稱需打電話而離開房間；不久，里維爾也離開。警員試圖尋找戴茨爾失敗，在停車場發現車內鎖槍盒子被打開，配槍被偷。

戴茨爾去年12月曾疑因賣淫被捕，而里維拉還被控拒絕回應另一個案件的傳喚。