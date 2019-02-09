哈佛亞裔研究2教授離職 校友抗議

2019-02-09 14:23 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



哈佛大學近期兩位從事亞裔研究的教授離職，三名學生和校友組織上周致信哈佛校長，呼籲正式設立少數族裔研究項目。哈佛發言人稱，校長已收到這些信，計畫近期回覆；不過，學校不能評論個人去留。

據哈佛學生校報報導，哈佛教育學副教授娜塔莎瓦里庫(Natasha Warikoo)和歷史助理教授克魯塔里歐(Genevieve A. Clutario)即將離職。哈佛去年11月決定不授予瓦里庫終身教授，而克魯塔裡歐近期接受了衛斯理學院(Wellesley College)提供的職位。

瓦里庫在郵件中確認她未能獲得終身教授，將離開哈佛；而克魯塔里歐則未對離職作出回應。兩人分別研究教育中種族和族裔不平等，以及從跨國角度研究亞裔歷史。

哈佛少數裔研究聯盟(Harvard Ethnic Studies Coalition)、哈佛亞裔校友聯盟(Harvard Asian American Alumni Alliance)和多元化哈佛聯盟(Coalition For A Diverse Harvard)上周分別向哈佛校長巴考(Lawrence S. Bacow)致信表示抗議。

哈佛亞裔校友聯盟董事會成員在信中表達了他們對兩位亞裔研究教授離職的「驚訝」和「憤怒。」信中說，兩位教授的課學生人數爆滿，他們不僅教課，還當很多學生的顧問，同時兼任多個委員會成員，填補亞裔研究需求和幫助亞裔融入哈佛。

信中還寫道，「由於哈佛並沒能留住重要且深受喜愛的亞裔研究教師，我們想知道，為什麼哈佛大肆宣揚的為學生利益而增強多元化的承諾，當前似乎未能包含少數裔研究的教授和學術課程。」

上述組織近幾十年持續呼籲哈佛投入更多資源到少數族裔研究。去年曾致信校長，建議在文理學院為少數族裔研究「建一個家」。文理學院院長曾表示，準備聘請更多少數族裔研究專家作為教員後，再規畫建立正式項目。

少數裔研究聯盟組織者陳薩利(Sally Chen)說，她認為哈佛需要建立一個專門少數族裔研究項目，防止學校繼續失去像兩人這樣的教授。

哈佛亞裔校友聯盟主席Jeannie Park說，由於亞裔告哈佛招生歧視案，亞裔維權者當前更加批判哈佛承諾多樣化，以及缺少對少數族裔/亞裔研究教授和課程支持間的不平衡。對於那些站出來為學校作證的校友，捍衛族裔意識入學標準和多樣化重要性有時非常困難，當前事件讓他們感到沮喪。