1980年代關閉至今 7大道地鐵站入口重啟

2019-02-09 14:21 世界日報 記者顏潔恩╱紐約報導



8大道地鐵站的7大道入口有望在明年初重新運營。(記者顏潔恩/攝影) 分享 facebook

位於布碌崙(布魯克林)8大道地鐵站的7大道入口自1980年代起關閉至今，造成在8大道交62街的唯一出口擁擠不堪；大都會運輸署(MTA)2015年提出維修計畫，歷經三年多後，州眾議員白彼得(Peter Abbate)8日表示，7大道入口最快可在下周一(11日)開放，民眾可從此入口搭乘通往曼哈頓方向的北向N線地鐵。

8大道地鐵站是當地華人社區的主要交通樞鈕，分別在7大道和8大道交62街有入口，但7大道入口於1980年代關閉；近年來MTA耗資近3700萬元，對8大道地鐵站進行不少的維護與修整，包括維修7大道地鐵入口、8大道入口的電梯和殘障人士通道、內部夾層樓面(mezzanine)和橋樑空間供乘客使用、連接站台之間的階梯、以及緊急出口和修復捷運卡販售機等。

選區覆蓋當地的州眾議員白彼得8日宣布，從MTA處獲知這項好消息，8大道地鐵站的維修工作已完成一部分，7大道入口最快將在下周一重新開放使用，整體維修計畫預計也將在今年年中完成。

「我們已經等了好多年，很開心可以看到7大道的出入口重新開放，讓社區民眾可以更方便搭乘地鐵。」白彼得表示，7大道入口的開放將會帶動周邊商家，幫助商業和經濟的發展。