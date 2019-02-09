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郵筒釣魚偷匯票 華女失4000元

2019-02-09 13:06世界日報 記者黃伊奕╱紐約報導

居住在皇后區的林太太因為人壽保險需要支付保險金，於去年寄出一張匯票(Money Order)，不料春節期間又收到保險公司催費通知，一查竟發現自己寄出的匯票遭遇郵筒釣魚盜竊，被竊賊塗改後兌現，害她損失4000多元。

華女遭遇郵筒釣魚盜竊，保險續費匯票被篡改。 資料照／記者劉大琪攝影
華女遭遇郵筒釣魚盜竊，保險續費匯票被篡改。 資料照／記者劉大琪攝影
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林太太日前向美國亞裔社團聯合總會求助表示，去年10月她購買的人壽保險需要續費，便按照保險公司要求購買了4000多元的匯票，並將匯票投入郵筒寄至保險公司；原本林太太以為保險公司早已收到自己寄去的匯票，沒想到春節期間卻又收到催款信。

保險公司在信中表示，如果再不收到續費，林太太的人壽保險恐將受到影響；林太太一查之後才發現，她寄出的匯票已經被篡改兌現，4000多元落入了他人口袋。

林太太說，之前她曾聽說過郵筒釣魚盜竊，但原本以為自己寄出的是匯票並非支票，即使被盜走也難以兌現，哪知道最後還是未能倖免。

警方對此提醒，郵筒盜竊案的受害人一定要報警，再尋求追回盜走款項的方式；而無論是支票、匯票或者任何擁有重要個人信息的信件，盡可能前往郵局寄出。

警方也說，全市郵筒正在更新中，新的郵筒的投遞信件口縫隙非常窄的，以防止郵筒釣魚盜竊案發生，民眾應盡可能選擇新郵筒寄信。

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