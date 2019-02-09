1個月內強吻襲胸2少女 華男被控10罪

2019-02-09 13:07 世界日報 記者顏潔恩╱紐約報導



52歲華男李覺倫(Li, Juelun，音譯)涉嫌一個月內兩度在布碌崙(布魯克林)羊頭灣街頭非禮及攻擊未成年少女，強行親吻摸胸；7日下午二度犯案時，被轄管該區的市警61分局逮捕，8日過堂後被控以強行觸摸、危害兒童安全及跟蹤騷擾等十項罪名。

上月8日下午4時30分許，一名13歲的少女走在Quentin路2940號附近的街道上時遭襲擊，警方調查後從附近監控攝像頭發現嫌犯身影，隨後發出通緝令；而此人日前又再度對一名少女下手，不久後即被轄區警方逮捕，確認為52歲的華裔男子李覺倫。

警方表示，7日下午3時30分許，一名17歲的少女同樣在經過Quentin路2405號前的街道上時，李覺倫突然加快腳步，從背後上前襲擊她；李覺倫抓住少女後，強行親吻其臉部和嘴唇，還向她的胸部動手，之後立即逃離現場；警方接到報案後，先在附近區域發現其蹤影後逮捕。

警方指出，李覺倫在第一 次的案件中，也是突然加快腳步從13歲少女的身後走到身旁，還回頭望著她，隨後突然停下腳步，出手抓住少女的頸部；當時李覺倫還先對著少女臉部用力打了一巴掌，在少女驚恐躲避並往反方向逃走時，李覺倫更試圖跟隨少女，但走了幾步又往四下查看，最後逃離現場。

警員表示，兩起案件中的受害少女都表示與李覺倫素不相識，且直到他下手，全程都不曾與他有任何語言交流。

李覺倫被捕後，8日在布碌崙刑事法庭過堂，被控強行觸摸、危害兒童安全、攻擊和跟蹤騷擾等十項罪名。