親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

長榮能華航不能？鄭文燦：若聽我的就不會有這次罷工

華航罷工今協商 交通部政次：不能協商完公司就垮了

伊議員提案娛樂用大麻合法 每家最多可種24株

2019-02-09 11:57世界日報 記者董宇╱芝加哥報導

伊利諾州民主黨眾議員阿蒙斯(Carol Ammons)日前向州府提交「娛樂性大麻合法化」議案，該案不僅核准獲得許可的企業能夠種植和銷售大麻，同時也將允許居民在家種植，每戶最多可自種24株大麻。

阿蒙斯2015年開始積極推動大麻合法化，根據她提出的議案，大麻業務淨收入的10%將作為地方政府經費，另外約10%的消費稅則將納入州府財庫。

該項提案並主張成立「現場消費區」，讓顧客可以「現買現吸」大麻。

這項法案預料今年過關希望不大，因有議員認為，醫用大麻合法經過了好多年的遊說與努力才落實，娛樂用大麻合法需要一段時間協商、討論。

此外，民主黨州眾議員卡西迪(Kelly Cassidy)和州參議員斯坦斯(Heather Steans)也十分支持大麻合法，兩人並研擬了另一版本的方案，該方案提到，考慮自家種植會恐助長黑市販售，因此僅限制居民只能種5株大麻。

由於「大麻館」引起民間強烈反對，卡西迪版本不支持成立「現場大麻消費區」。

伊州警察局長協會主席芬格爾(Brian Fengel)則表示，該組織希望與立法者面對面商談如何有效降低居民吸毒風險，他說，計畫爭取資金培訓警員識別吸毒駕駛。

反大麻組織「伊州健康與生產」說客麥卡納尼(Tim McAnarney)說，「毒品已經給少數族裔社區造成太大破壞」，讓這些社區有更多機會接觸大麻，不論是營銷或使用，都無法改善問題。

大麻吸毒
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

川金河內二會前 美國特使將與北韓官員再度相見

2019-02-09 12:22

愛牛排速食未忌口 體檢醫師說川普很健康

2019-02-09 11:53

發想自比特幣 華府社服機構推麵包幣助貧

2019-02-09 10:06

美國政府一週後恐再關門 兩黨協商靜悄悄

2019-02-09 09:21

川金二會確定2月27-28日 越南河內登場

2019-02-09 09:09

維州「黑臉風暴」擴大 議會領袖也捲入 共和黨急滅火

2019-02-08 16:06

「黑臉」出現佛州版 共和黨州議員 面臨逼退怪媒體

2019-02-08 16:04

美國稅法扣抵上限 川普：願考慮修改

2019-02-08 14:24

美國巴爾的摩華人店家追匪 遭重擊昏迷

2019-02-08 13:10

美國華裔男割喉殺母「她過了好一陣才死去」

2019-02-08 12:45

又要冷了！寒流再襲美國芝加哥

2019-02-08 11:45

他把紐約小宅 變成都會綠洲

2019-02-08 03:20

川普加速推動5G與AI

2019-02-08 03:10

北加州本月連續震 6日規模4.4幸無災損

2019-02-07 17:57

噘嘴、搖手、誇張拍掌… 波洛西肢體語言網路瘋傳

2019-02-07 15:48

專家看川普：最糟的一次演說 透露他言不由衷

2019-02-07 15:46

「10年內消滅愛滋」 川普宏願挑戰大

2019-02-07 15:31

川普降藥價計畫 恐顛覆處方藥市場

2019-02-07 14:29

川普國情咨文 專家：貿戰未來兩年內解決

2019-02-07 13:22

美眾院情報委員會擴大查通俄 盯上川普財務往來

2019-02-07 09:40

世銀總裁 川普提名財政部次長馬爾普斯接任

2019-02-07 05:02

川普選總統是否為錢？眾院情報委員會擴大「通俄」調查

2019-02-07 04:40

川普發表國情咨文：中國須改變經濟結構

2019-02-07 00:55

觀察站／川普變乖 90分鐘不再張狂「獵巫」

2019-02-06 23:24

川普國情咨文 敲定27日越南川金二會

2019-02-06 23:18

寬容博物館 黑暗歷史照見人性光明

2019-02-06 20:51

川普國情咨文演說談什麼 7大重點一次看

2019-02-06 18:14

民主黨諷川普：團結應說到做到 別光說不練

2019-02-06 17:54

川普的「團結」很違和 批別人愛搞復仇卻最愛搞復仇

2019-02-06 17:54

媒體查核╱ 經濟奇蹟、女性就業…川普咨文多吹噓

2019-02-06 17:53

川普國情咨文避重就輕博好感 所謂「團結」仍待檢視

2019-02-06 17:52

川普推文賀春節 伊凡卡中文拜年

2019-02-06 17:50

接任世銀行長 川普將提名財政部次長

2019-02-06 15:53

國情咨文前夕 川普支持度略升

2019-02-06 15:52

川普國情咨文：請你們選擇偉大

2019-02-06 15:51

美國兩黨悄悄布局 應對「後川普時代」

2019-02-06 15:39

聖荷西聯手馬斯克圓夢？ 市中心至機場將挖地下隧道

2019-02-06 15:35

川金二會月底舉行 韓媒分析為何選越南

2019-02-06 15:25

川普國情咨文談團結 美國主流媒體不買帳

2019-02-06 15:20
看更多

熱門文章

3分鐘婚姻！登記後夫嘲一句 她怒返頭火速辦離婚

2019-02-08 13:42

與台灣處境相同 歐洲3小國不被國際承認

2019-02-08 22:12

機艙尿尿、脫衣、亂伸臭腳 空姐貼照「空中亂象」

2019-02-08 13:35

泰王姊姊參選總理 政壇震撼彈

2019-02-08 22:43

美提案反制OPEC 恐打擊油價

2019-02-08 22:57

全球新春行情 提防五利空

2019-02-08 23:00

泰愛國黨總理人選 烏汶叻公主：我已是平民

2019-02-08 21:49

美中貿易談判傳警訊 亞股隨美股挫跌

2019-02-08 13:13

美國華裔男割喉殺母「她過了好一陣才死去」

2019-02-08 12:45

巴西足球青年隊訓練中心清晨大火 已知10死

2019-02-08 22:22

婚外情爆料變調 貝佐斯控八卦雜誌「裸照勒索」

2019-02-08 22:43

政黨金主難回澳洲 黃向墨案反映澳抗中干政

2019-02-08 16:58

塔塔汽車公布印度企業史上最嚴重虧損 股價崩潰30%

2019-02-08 13:54

美元Libor跌幅 十年最大

2019-02-08 23:00

泰愛國黨提名公主參選總理 泰王指王室成員不該參政

2019-02-09 03:45

泰國王室成員參選 總理帕拉育面臨大挑戰

2019-02-08 18:54

川普：3月1日關稅大限前 不見習近平

2019-02-08 22:43

「黑臉風暴」掃到名牌 GUCCI推出爭議毛衣 惹眾怒急道歉撤架

2019-02-08 16:05

泰政壇震撼彈 烏汶叻公主及帕拉育宣布參選

2019-02-08 12:57

華為駁斥外國指控 批中國間諜說「震驚可笑」

2019-02-08 16:54

美國稅法扣抵上限 川普：願考慮修改

2019-02-08 14:24

美國巴爾的摩華人店家追匪 遭重擊昏迷

2019-02-08 13:10

加媒追貴婦奈奈行蹤 求助臉書報馬仔團

2019-02-08 16:00

鐵礦砂飆漲至2014年最高 巴西Vale遭強制部分停產

2019-02-08 12:53

維州「黑臉風暴」擴大 議會領袖也捲入 共和黨急滅火

2019-02-08 16:06

西班牙列車對撞1死95傷 恐人為疏失

2019-02-09 08:25

低價收購希特勒故居 奧地利政府判賠170萬

2019-02-08 14:46

報導貝佐斯婚外情 美檢察官調查八卦雜誌

2019-02-09 05:22

印度外交圈：歐洲國家更關注中國 因安全受威脅

2019-02-09 09:30

巴西足球隊宿舍失火10死 專家：欠缺防火文化

2019-02-09 09:14

叛逆創意走味？從PRADA到GUCCI 時尚界為何頻惹議

2019-02-08 16:04

不甩美國禁令 泰國推出華為5G測試台

2019-02-08 18:56

德情報局新總部啟用 前方假棕櫚樹引人疑竇

2019-02-09 11:01

美促歐盟 勿用華為設備

2019-02-08 23:00

川金二會確定2月27-28日 越南河內登場

2019-02-09 09:09

WTO裁定 南韓可因美國未解除洗衣機關稅施以制裁

2019-02-09 08:42

嚇壞！將山獅誤認為狗 美國女子徒手抓獅救愛犬

2019-02-09 12:00

南韓民調：文在寅施政支持率49.3%

2019-02-08 18:15

限加令？加拿大芥花籽對華出口遭拖延

2019-02-08 16:41

美拉攏封殺華為 法參議院唱反調

2019-02-08 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top