伊議員提案娛樂用大麻合法 每家最多可種24株

2019-02-09 11:57 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ╱芝加哥報導



伊利諾州民主黨眾議員阿蒙斯(Carol Ammons)日前向州府提交「娛樂性大麻合法化」議案，該案不僅核准獲得許可的企業能夠種植和銷售大麻，同時也將允許居民在家種植，每戶最多可自種24株大麻。

阿蒙斯2015年開始積極推動大麻合法化，根據她提出的議案，大麻業務淨收入的10%將作為地方政府經費，另外約10%的消費稅則將納入州府財庫。

該項提案並主張成立「現場消費區」，讓顧客可以「現買現吸」大麻。

這項法案預料今年過關希望不大，因有議員認為，醫用大麻合法經過了好多年的遊說與努力才落實，娛樂用大麻合法需要一段時間協商、討論。

此外，民主黨州眾議員卡西迪(Kelly Cassidy)和州參議員斯坦斯(Heather Steans)也十分支持大麻合法，兩人並研擬了另一版本的方案，該方案提到，考慮自家種植會恐助長黑市販售，因此僅限制居民只能種5株大麻。

由於「大麻館」引起民間強烈反對，卡西迪版本不支持成立「現場大麻消費區」。

伊州警察局長協會主席芬格爾(Brian Fengel)則表示，該組織希望與立法者面對面商談如何有效降低居民吸毒風險，他說，計畫爭取資金培訓警員識別吸毒駕駛。

反大麻組織「伊州健康與生產」說客麥卡納尼(Tim McAnarney)說，「毒品已經給少數族裔社區造成太大破壞」，讓這些社區有更多機會接觸大麻，不論是營銷或使用，都無法改善問題。