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維州「黑臉風暴」擴大 議會領袖也捲入 共和黨急滅火

2019-02-08 16:06世界日報 編譯黃秀媛／綜合7日電

維吉尼亞州政府三名最高官員行為不端引發的政治風暴毫無終結跡象，涉及種族歧視的州長諾譚(Ralph Northam)和被控性攻擊的副州長費爾法克斯(Justin Fairfax)都堅拒辭職，承認曾把臉塗黑的檢察長賀林(Mark Herring)則不排除引咎下台。

「紐約時報」報導，這三人都是民主黨員，但共和黨7日也被風暴掃到。「維吉尼亞領航報」指出，州參議會多數黨領袖諾門特(Thomas Norment)當年主編的維吉尼亞軍事學院畢業紀念冊，也有種族主義照片和文字。

報導中說，諾門特是這本1968年紀念冊的總編輯，其中有一個學生把臉塗黑的派對留影照片，另一頁則有兩個黑臉男子拿著足球的照片。

這個消息一爆出，諾門特的幕僚和政治顧問忙著滅火，並雇用華府一家由非洲裔主持的公關公司協助，應付他從政以來面對的最嚴重挑戰。

民主黨大致要求種族政治不正確的諾譚和賀林辭職，對非洲裔的費爾法克斯涉及性攻擊卻瞻前顧後，一方面宣稱必須正視這種指控，同時主張進行調查。

一周來接二連三的快速演變，使州府人心惶惶，沒有人知道情況會伊於胡底。

如民主黨三大巨頭都被逼退，可能接任州長的州眾議會共和黨籍議長考克斯試圖安定人心，表示維吉尼亞雖深受震撼，可是經濟仍然蓬勃發展、財務健全、社會安定。

對女色和種族偏見素行不良的川普總統，卻批評民主黨領袖「正殺害維吉尼亞」，並預測維州在2020年大選將重返共和黨懷抱。他也宣稱：「如果這三個墜落的政治人物是共和黨人，一定會面對更為強硬的行動。」

州議員對如何應付這些可能癱瘓維州政治高層的連波指控私下議論紛紛，民主黨人決定看黑人黨團的態度行事，可坐收漁利的共和黨人則保持沉默。

就像民主黨一樣，共和黨不知如何因應費爾法克斯受到的指控，尤其他否認性攻擊，堅持那是兩情相悅。

不過，維吉尼亞一些民主黨領袖已開始與費爾法克斯保持距離，顯示他的政治地位可能很快就會動搖。

民主黨共和黨非洲
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