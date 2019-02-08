「黑臉」出現佛州版 共和黨州議員 面臨逼退怪媒體

2019-02-08 16:04 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



維吉尼亞州的「黑臉風暴」也延燒到佛羅里達州；該州共和黨州議員薩巴帝尼(Anthony Sabatini)高中時期臉部塗黑的一張照片曝光後，部分佛州民主黨民代紛紛要求他辭職下台；不過，薩巴帝尼說，外界對於照片造型做了「斷章取義」的解讀。

奧蘭多前哨報(Orlando Sentinel)報導，在2018年期中選舉期間，位於佛州湖郡(Lake County)的媒體收到匿名人士寄來這張薩巴帝尼的黑臉照。然而，近日包括民主黨籍維州州長諾譚(Ralph Northam)在內的政治人物，多年前涉及種族歧視的照片在媒體陸續曝光，使得薩巴帝尼這張黑臉照頓時成為話題焦點。

30歲的薩巴帝尼6日簡短接受媒體採訪時說，這張照片是16歲就讀高中期間拍的，他與一名非洲裔同窗好友在校友返校周(homecoming week)活動上，決定彼此扮演對方。他說，這單純屬於「高中校園的開玩笑惡整」。

他說，沒想到這張照片引發瘋狂風波，「我們在首府塔拉哈西(Tallahassee)努力要把任務做好，結果媒體並不在乎我們的工作，媒體只管斷章取義來解讀照片。」

薩巴帝尼說，跟他交換造型的非洲裔好友是艾凡斯(Brandon Evans)；當年艾凡斯穿了薩巴帝尼的衣服，可是並沒有把臉部塗白。

薩巴帝尼表示：「當年我們都是16歲的孩子，並沒有想太多。」他說，新聞媒體以及佛州民主黨議員拚命想把事件聳動化。

艾凡斯6日接受媒體訪問時則表示，當年讀高中時因為個性害羞，所以沒有把臉塗白來扮演薩巴帝尼。艾凡斯說，薩巴帝尼是一個做什麼事情都全力以赴的人。

艾凡斯說，當年的「名人日」(celebrity day)活動當天，他想到要扮成薩巴帝尼的點子，因為薩巴帝尼是校園風雲人物，而薩巴帝尼則扮演成艾凡斯，戴上艾凡斯的項鍊，並且把臉塗黑。