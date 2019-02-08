美國稅法扣抵上限 川普：願考慮修改

2019-02-08 14:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合7日電



川普有意改變州和地方稅扣減上限。 美聯社 分享 facebook

美國以前申報聯邦稅時，包括房地產稅的州和地方稅都可如數扣減，新稅法卻規定這種扣減不得超過1萬元，讓部分納稅人的退稅減少，甚至還需要補稅；美國總統川普表示，他願意考慮改變對州和地方稅 (SALT)扣減訂定的上限，使這個在2017年稅法改革爭論最激烈的事項再度成為焦點。

川普6日表示，他願意對修改這種限制進行討論。他說：「紐約有些人跟我談論改變這些法規，因為新規定對他們影響很大。」

彭博新聞社報導，這個問題對紐約、康州、新澤西和其他高稅捐的州關係重大，因為這些地方的州稅、房價和稅捐較高，因此SALT上限對當地納稅人衝擊特別大。

以紐約州羅徹斯特郡為例，該郡平均房地產稅即達到1萬4658元。

但是，這種上限是共和黨稅制改革重要的增加稅捐機制，以彌補為企業和個人降低稅率的影響；一旦取消這種上限，估計在10年期間將使國庫稅收減少6730億元，可能必須再度提高剛降到21%的企業營業稅來彌補，並可能引起保守派強烈反彈。

地方稅捐重的州大部分是民主黨地盤，而當地官員抱怨SALT設限是有意懲罰民主黨選民。

共和黨去年期中選舉在受影響最大的加州、新澤西和紐約州共丟掉14個眾院席次，占共和黨失去的所有席次的大約三分之一，為新稅法操刀的兩個共和黨眾議員競選連任也失利。

紐約州長葛謨最近抱怨，SALT設限使納稅人紛紛搬到佛羅里達等不徵收州所得稅的地方，而這種限制和稅法的其他改變，使紐約州去年12月稅收短少23億元；康州也估計SALT設限將使當地納稅人為2018年繳的稅增加28億元。

這三個州和馬里蘭州去年7月在曼哈頓聯邦法庭控告財政部、國稅局和川普政府，宣稱SALT設限侵犯州的權力。

控制眾院的民主黨也誓言對付SALT上限；不過，許多共和黨員，以及高稅捐州之外的其他州的許多民主黨員，都支持這種上限，因此修法能否成功還在未定之天。