美國巴爾的摩華人店家追匪 遭重擊昏迷

2019-02-08 13:10 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／馬州報導



巴爾的摩華人店主林宇遭遇搶劫和襲擊，頭部重傷，目前仍然昏迷。(徐女士提供) 分享 facebook

美國馬州巴爾的摩市一華人雜貨店6日被搶，業主林宇追兇途中頭部遭受重擊，緊急手術後仍昏迷，未脫離危險期。警方已立案調查，並調取店內監控錄像，指8日將有報告出爐。

受害者友人徐女士向本報指出，36歲的林宇來自福州，與妻子育有一幼子，在當地經營Coco Mart雜貨店已3、4年；6日下午2時左右，一名非裔女顧客到店裡要求更換之前買的雪茄(cigar)，林宇未答應，她便抱起兩大盒糖往外跑，當時還有一名非裔男子幫其留門、方便她逃離；林宇追出，該非裔男子緊隨其後，2、30分鐘過後，林宇滿臉鮮血回到店內，要妻子報警。

根據林宇當時對妻子描述，他追出後頭部突遭重擊，人倒地昏迷，醒後才自己掙扎著走回店內；由於店外的監控錄像早先全被破壞，未能紀錄案發現場。

林宇被送至約翰霍普金斯大學醫院急救，發現頭部兩側均受重擊，當晚即做開顱手術，並轉到重病看護病房，目前仍然昏迷。

同是雜貨店業主的徐女士說，他們雜貨店所在的地區向來治安不佳，多次遭偷搶、滋事，有時報警2、30分鐘後警方才來，有時甚至不出警。

林宇夫婦的英文都不太流利，和醫院及警方溝通存在困難；案發後，林宇親友在微信組建「林宇救援隊」微信群，立即獲得大華府華人響應，紛紛熱心提建議，還有人到醫院看望或提議捐款。

徐女士表示，現在親友只希望林宇快點醒來，並在社區幫助下聯繫會說中文的警察，等待當地議員或政府部門的反饋；林宇沒有醫療保險，待確切醫藥費出爐，或看有無相關援助項目，目前暫不需捐款。 巴爾的摩華人店主林宇遭遇搶劫和襲擊，頭部重傷，目前仍然昏迷。(徐女士提供) 分享 facebook