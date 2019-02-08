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美國華裔男割喉殺母「她過了好一陣才死去」

2019-02-08 12:45世界日報 記者金春香╱紐約報導

陳寶拉與兩個兒子在錫安國家公園旅行，左為Jared Eng。(取自Chin臉書)
陳寶拉與兩個兒子在錫安國家公園旅行，左為Jared Eng。(取自Chin臉書)
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美國65歲的華裔女子陳寶拉(Paula Chin，姓名皆為音譯)日前被發現遭割喉並被棄屍，最大嫌疑人為其22歲的兒子吳傑瑞(Jared Eng)；根據7日的法庭信息，警方通過吳傑瑞與女友通話紀錄中說「她過了好一陣才死去」的信息，判定他就是弒母兇手，將其逮捕並控罪。

據悉，吳傑瑞很有可能是因為過世的父親遺產問題與母親產生糾紛，陳寶拉打算停止對其金錢資助，而慘遭殺害。

吳傑瑞在接受警方質詢過程中，表示自己從1月31日起就沒有見過母親，但否認將其殺害，並表示自己之所以回到新澤西的住所，是為了拿他收藏的硬幣，希望變賣成現金來交房租。

根據起訴書，吳傑瑞上月31日駕駛母親陳寶拉的2004年灰色豐田車，在她位於新澤西摩利斯鎮(Morristown)和曼哈頓翠貝卡Vestry街的兩處住所間來來回回，並在當日早上將母親屍體用黑色垃圾袋包裹，丟棄在新澤西住所。

警方日前表示，4日接到報案稱陳寶拉失蹤數日，最後被看到時是在其位於翠貝卡的住所內；5日在新澤西摩利斯鎮(Morristown)陳寶拉擁有的另一處房屋的垃圾堆裡，發現她被裝在黑色垃圾袋中的屍體，用來運送屍體的車子則停在翠貝卡住所附近。

吳傑瑞和其21歲的女友Caitlyn O`Rourke及另一名18歲女子Jennifer Lopez被控藏屍罪。

根據起訴書，Lopez承認自己幫忙清潔犯罪現場，及幫忙運送屍體，並發送短信給O`Rourke告訴她發生的事情，說「現在一切都乾淨了」；根據監控視頻，Lopez在翠貝卡住宅外與另一人從樓內拉出一個被鮮血浸染的行李袋，放在汽車後備箱內。

而O`Rourke在被告知實情經過後，也同意幫忙處理屍體及消滅犯罪現場的證據。

根據「紐約每日新聞」報導，吳傑瑞在6日被捕後，一直否認自己弒母行為，說「我很愛她，她給了我一切」；而7日上午三名被告在曼哈頓的州高等法院過堂時，O`Rourke一度落淚。根據她與吳傑瑞的通話紀錄，吳傑瑞承認自己殺害了母親，並說「她過了好一陣才死去」。

「紐約每日新聞」指出，三名被告相識多年，三人是情侶關係。

法官7日裁定吳傑瑞收押且不得保釋，O`Rourke和Lopez也都被關押，保釋金額分別為5萬元和10萬元。

紐約情侶行李
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