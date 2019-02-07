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北加州本月連續震 6日規模4.4幸無災損

2019-02-07 17:57世界日報 編譯組╱灣區6日電

北加州漢保德縣(Humboldt Co.)6日發生一起規模4.4的地震，震央位於藍湖市(Blue Lake)附近，當地警方沒有接到受傷和破壞報告。

美國地質調查所(USGS)報導，地震發生於上午10時23分，震源位於地下25公里。USGS說，自上周五(1日)起，當地發生連串中小規模的地震，強度最大的發生於上周六(2日)，達4.5規模。

6日的4.4規模震動，是連串震動的一部分；在4.4的地震發生後12分鐘，又有一起2.6規模的餘震。

地震
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