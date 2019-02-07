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專家看川普：最糟的一次演說 透露他言不由衷

2019-02-07 15:46世界日報 記者顏伶如／綜合報導

肢體語言專家：川普最糟糕一次演說，舉手投足皆言不由衷。 世界日報記者魏碧洲
肢體語言專家：川普最糟糕一次演說，舉手投足皆言不由衷。 世界日報記者魏碧洲
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川普總統遇到必須使用讀稿機的「照稿演說」場合，向來不是很習慣，未能揮灑自如。肢體語言專家指出，川普5日晚間的國情咨文，堪稱就任總統以來表現最糟糕的一次演說，舉手投足都透露出他的言不由衷。

雖然嘴裡說著要「團結一致」，但川普肢體語言卻呈現出另一種意思。

整場演說當中，川普的身體都是略微朝著共和黨國會議員座位區；從實況轉播畫面看來，每當他停下來等接受鼓掌時，整個人擺出的姿態是側身站的，揚著下巴。

巴爾的摩太陽報(Baltimore Sun)記者朱拉維克(David Zurawik)形容，如此姿勢頗有義大利獨裁者墨索里尼(Benito Mussolini)神韻。

朱拉維克指出，川普另一個明顯的肢體動作是，整場演說都不願把目光投向民主黨國會議員的座位區；僅在提到上台之後為婦女創造了更多就業機會時，偶爾掃過幾眼。

眾院不少在期中選舉裡擊敗共和黨對手而當選的新科民主黨籍女議員，5日晚間穿著白色服裝出席坐在一起，聆聽川普講話時並未鼓掌，但後來她們卻起身彼此熱情鼓掌。

川普整晚演說表現最佳的亮點，就是他面露微笑，並且對台下的在座女議員們表示恭賀之意。

對川普來說，這是不得不做的表態，畢竟台下這群白衣女議員，搶盡整晚鋒頭；她們傳遞出來的政治訊息則是強而有力的，也就是老一輩的政壇大老再也不能把她們擋在國會殿堂之外，而他們或許也因為川普一貫鄙視婦女的離譜言行，受到選民的反撲而當選。

朱拉維克分析指出，川普這場演說表現得有氣無力，相較於他平常的演說表現，看起來非常沒精神。

川普共和黨語言
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