噘嘴、搖手、誇張拍掌… 波洛西肢體語言網路瘋傳

2019-02-07 15:48 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



波洛西鼓掌成社媒焦點，全程表情受關注。 法新社 分享 facebook 川普總統5日晚間在國會發表國情咨文時，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)起立朝向川普做出動作巧妙的鼓掌，透過電視轉播立即成為社群網站熱議焦點，她的鼓掌動作也成為引起瘋傳的網路圖片；乍看之下，波洛西是在為川普鼓掌，但有眼尖網友指出，如果細看她的動作，會發現她是對著川普拍掌，意味截然不同。

波洛西鼓掌動作引起各界聯想，因為她與川普的政治角力戰才剛剛讓聯邦政府歷經美國史上最久的35天關門風波。川普發表國情咨文時，座位剛好在川普後方的波洛西，全程表情與肢體動作，都受到高度關注。

紐約時報攝影記者米爾斯(Doug Mills)所拍的照片中，可以看到波洛西噘著嘴唇，直接盯著川普，以略為誇張的動作鼓著掌。這張照片在社群網站獲得熱烈回應。

川普在演說中提到：「我們應該拒絕那些愛搞復仇、反抗還有以牙還牙的政治，並且擁抱具有無限潛能的合作、妥協以及共同利益。」語畢台下響起一遍掌聲，身穿白色套裝的波洛西原本拿著川普的紙本講稿看著，此時抬起頭來，站起身開始拍手。波洛西對著轉過身來面對著她的川普伸出手臂，持續鼓掌動作。

有媒體報導解讀說，波洛西的肢體語言透過出她同意川普的說法，但同時也帶有個人意見。

波洛西的52歲女兒克莉絲汀‧波洛西(Christine Pelosi)6日在推特發文寫道：「那段拍手讓我彷彿回到青少年時期。她心如明鏡似的，而且她也知道你心知肚明。坦白說，你以為這套方法能夠行得通，她是感到失望的。但不管怎樣，鼓鼓掌還是有的。」