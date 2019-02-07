「10年內消滅愛滋」 川普宏願挑戰大

2019-02-07 15:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合6日電



美國總統川普。 圖／美聯社 分享 facebook 川普總統在年度國情咨文演說中，呼籲兩黨致力於讓美國在10年內消滅愛滋病毒(HIV)傳染，這項提議受到專家和倡導組織的歡迎，即使其中存在重大挑戰。

「我將提出預算，請民主黨與共和黨人做出必須做的承諾，讓美國在10年內消滅愛滋病毒傳染。」川普在5日的演說中並指出，「我們已做到難以置信的進展，非常了不起。一旦同心協力，我們在美國和其他地區將能戰勝愛滋病。」

法新社報導，川普也讚揚最近在此方面的突破，「已使一度遙遠的夢想變得易於達成。」

這項宣示讓人想起前總統布希於2003年在同一地點宣布其愛滋病緊急紓緩計畫(PEPFAR)，這項150億元的計畫被認為頗有所成。

雖然川普的計畫還未計算開支，但衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)稍後補充細節，指出該計畫在未來五年內將減少新感染病例75%，在接下來的10年減少90%，在這段時間共預防了25萬起病例。

這種崇高抱負需要大大加速目前的努力；據政府統計，2017年全美約有3萬8000人感染愛滋病毒；此外，感染愛滋病毒的人經過一段時間後，會罹患愛滋病。

「愛滋病聯會」(AIDS United)執行長米蘭(Jesse Milan Jr)說：「我們相信新感染病例很可能不再出現，事實上，我們相信愛滋病將在2025年消失。」

愛滋病研究所(AIDS Institute)的魯帕爾(Michael Ruppal)說：「這項計畫如果適當地實施和資助，會成為他擔任總統期間最重要的成就之一，並將載入歷史。」

但紐約州立大學公共衛生學院院長霍爾格雷夫(David Holtgrave)說，如果沒有大筆預算來支持，「這會是一個虛假和殘忍的承諾」。