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川普降藥價計畫 恐顛覆處方藥市場

2019-02-07 14:29世界日報 編譯黃秀媛╱綜合6日電

川普政府把降低藥價列為最優先事項，並在上周提出可能大肆改寫美國藥品銷售方式的計畫...
川普政府把降低藥價列為最優先事項，並在上周提出可能大肆改寫美國藥品銷售方式的計畫。 美聯社
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川普政府把降低藥價列為最優先事項，並在上周提出可能大肆改寫美國藥品銷售方式的計畫。

這項計畫針對藥廠與藥物福利經理(pharmacy benefit managers)達成的祕密協議。藥物福利經理是為保險公司和大雇主談判藥價的中間人，而他們與藥廠講定的事後折扣 (亦即退款)，被指助漲藥價。

根據政府提議的新法規，藥物福利經理將失去使他們對聯邦醫療保險(Medicare)和醫療補助計畫 (Medicaid)涵蓋的品牌藥，接受藥廠退款的法律保護，而任何折扣將轉移給買處方藥的病人。

川普政府表示新法規可能為擁有Medicare 的65歲以上銀髮族省下大筆藥錢；擁有Medicaid的低收入者通常沒有自付額或金額極小。

2017年經由Medicare支付的藥費，占美國零售藥費的三成。「紐約時報」報導，新計畫如付諸實施，可能顛覆處方藥市場。

藥廠表示支持這項計畫，可是藥物福利經理反對，並可能告上法庭；與藥物福利經理密切掛鉤的大保險公司也可能大肆遊說阻撓，眾院議長波洛西和其他民主黨大佬也反對，因此新法能否付諸實施大有問題。

對於擁有Medicare處方藥福利，必須長期服用昂貴藥物的人，新法可能降低他們自行負擔的藥費。

政府估計2020年老年人每個月平均自付藥費將減少1.7至2.74美元；一些使用極貴藥物的人，自付額更可能減少大約30%。

不使用昂貴藥物的人，每個月的負擔可能隨著保費提高，因為保險公司無法再利用藥價折扣降低保費。因此，Medicare的一般受益人估計每個月負擔將增加2.7至5.64美元。

參加Medicare藥物計畫的人約有三分之一將因自付額降低直接受惠，可是另外三分之二的人能否獲得任何好處不明，因此一些消費者團體反對這類計畫。

支持者辯稱，略微提高大部分人的費用，並為需要昂貴藥物的人提供相當大的協助，將使整個系統更公平，也合乎保險的根本概念。

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