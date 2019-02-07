川普國情咨文 專家：貿戰未來兩年內解決

2019-02-07 13:22 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



美國總統川普5日晚在國會山莊發表任內第二次國情咨文。 圖／美聯社 分享 facebook 美國總統川普5日晚在國會山莊發表任內第二次國情咨文，提及與中國的貿易稱「他們不能再利用我們」，不少民眾擔心此話一出，中美未來是否會步入鬧翻僵局？對此，專家與學者從多方面分析認為，中美貿易戰爭很可能在未來兩年內解決，且中國會讓步。

中美貿易戰爭發展至今，不僅導致美國經濟衰弱，中國經濟發展也有不小的損失，對雙方來說都有很大的影響，尤其對經商人士來說，影響巨大，因此有很多人期望中美可以休戰。幫助國際公司進入中國市場的海外商業顧問趙瑞德，對中美貿易與經濟往來有多年經驗，他認為，中美貿易問題有望在川普總統任內解決，進而停止美國經濟的衰退，因為這有助於川普競選2020年總統，再加上中國在貿易上暫時還需仰賴美國，估計川普與習近平會面後，習近平可能最終會滿足川普的要求，購買更多美國的原材料，例如：汽車、油、豆子等。

「川普在中國眼裡是個捉模不定的人，難搞程度很高，因此只要川普在位，中國不會對美國出狠手」。不過趙瑞德也認為，假設習近平最終答應讓步，原因將會是在等待川普卸任，待川普下台後，中國未來可能開始反撲，欺負在中國設立分公司的美國公司。他提及中國近年推廣的「一帶一路」、「中國製造2025」說，這些政策源起的背後，是因為中國希望提高自身能力，期望未來減少與美國的貿易關係，「中國是在準備有一天有實力可以反撲」。

前底特律大學政治系主任戴鴻超與趙瑞德有相同見解，他同樣認為中美貿易爭執最終會解決，中國會讓步。解決原因基於兩點：第一、川普在發表國情咨文時，一直強調著他跟習近平的私交不錯，川普可與習近平有許多直接面談的機會。第二、中國的經濟因為貿易戰遭受一些損失，原則上中國現有的立場比美國軟弱，即使近期談不成，估計未來也會談成。至於中美政治軍事之間的爭執，可能還會繼續持續。

他分析說，中國希望取代美國成為世界第一強國，但美國當老大久了，也不願成為別人小弟，兩國在這方面很難意見統一。