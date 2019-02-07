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川普發表國情咨文：中國須改變經濟結構

2019-02-07 00:55經濟日報 編譯任中原／綜合外電

美國總統川普發表國情咨文。 歐新社
美國總統川普發表國情咨文。 歐新社
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美國總統川普5日發表2019年「國情咨文」，針對貿易問題指出，在美國與中國的貿易協議中，不僅需解決「糾結難解的貿易逆差」，也須包括中國改變政策，以保障美國勞工與企業。

不過，川普並未如外界預期，在演說中提到與中國國家主席習近平可能的會面行程，暗示仍須舉行更多工作階段的磋商。但他宣布，將在本月底於越南和北韓領導人金正恩會面。

這是川普任內發表的第二份國情咨文，他在這場82分鐘的演說裡提及打擊非法移民、美墨邊境牆、中國與北美的貿易問題，並抨擊他面臨的「通俄門」調查等。

川普指出，與中國的貿易協議必須包含中國的結構性改變，「我高度尊敬習近平，我們現在正在打造與中國的新貿易協議。但其中必須包括真正的、結構性的改變，以終結不公平貿易行為，減少我們糾結難解的貿易逆差，並保障美國的工作機會」。

他說，「我們現在讓中國搞清楚，中國多年來針對我們的產業、竊取我們的智慧財產、偷走我們的就業與財富的行為，將到此為止」。

他也呼籲國會同意新的「美墨加貿易協定」（USMCA），表示這將使美國擁有更多的製造業工作。他並要求國會批准「美國互惠貿易法」。這項法案是由白宮貿易顧問納瓦羅草擬，於今年元月由眾議員杜菲提出，將允許「如果總統決定」外國的關稅及非關稅貿易障礙比美國更高時，總統能對外國產品加徵關稅。

川普也說，他將在27、28日在越南與金正恩會面，但未透露「川金二會」的城市。

川普也形容非法移民是「迫切的國安危機」，呼籲兩黨妥協，在國會批准納入美墨邊境牆資金的法案，並聲稱若國會未能行動，「我會蓋好它」。

不過，川普未提供足以讓民主黨支持邊境牆的新誘因，也未宣布進入緊急狀態、繞過國會蓋邊境牆。

若美國兩黨15日前仍無法針對支出法案達成協議，聯邦政府將再度關門。

川普關稅移民
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