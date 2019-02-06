民主黨諷川普：團結應說到做到 別光說不練

美國總統川普5日晚間的國情咨文演說結束後，代表民主黨在第一時間透過電視轉播提出回應聲明的，是在2018年11月期中選舉曾參選喬治亞州長卻落敗的候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)；她從家鄉亞特蘭大發表的演講中，強調了跨黨派合作的重要性，並表示聯邦政府關門長達35天、80萬聯邦員工大放無薪假或被迫不支薪上班的狀況，絕對要避免再度上演。

她說，就在數周前才跟其他義工一起送餐給放無薪假的聯邦員工，這些好一陣子沒領到薪水支票的聯邦員工，排著隊等著領取餐盒，也等待著一絲希望。

她接著表示，這一切都是川普的責任，因為川普把這些聯邦員工的家計，拿來當成「政治遊戲的棋子」。

喬治亞州眾議會少數黨領袖出身的艾布蘭說，就在喬州最艱難的時期，州政府領導階層都沒讓政府關門。

她說：「我們大家團結在一起，我們也都說到做到。在首都也應該這樣。或許我們來自不同政治黨派，但是，我們對於這個國家的精神有著共同的承諾，這是不能動搖的。」

向來倡議進一步開放投票權的艾布蘭在演說中表示，爭取投票權是美國民主的下一場戰役，所有具有合法投票資格的公民，都應該有機會把他們對於國家願景的聲音表達出來。

她說：「我們必須拒絕那些憤世嫉俗的說詞，聲稱倘若所有合格選民都去投票，所有投票都列入計算，就是一種『奪權手段』(power grab)。」

艾布蘭指出：「全世界道德領袖的存在基礎，都是建立在自由且公民的選舉之上，選民可以選出他們想要的領導人，而不是讓政客來挑選哪些選民有資格投票。」

紐約州華裔聯邦眾議員孟昭文在川普演講結束後說，儘管她相信兩黨應該且能在重建美國基建、降低藥物費用等議題上合作，但川普應先言行一致。

但孟昭文說，「總統把『選擇偉大』作為演講主題很奇怪，因為美國在他上任前就已偉大，其任後也將繼續偉大。」