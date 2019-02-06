親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高雄燈會風波遭網友砲轟 潘恒旭回嗆：罷免我啊

民主黨諷川普：團結應說到做到 別光說不練

2019-02-06 17:54世界日報 記者顏伶如、羅曉媛／綜合報導

美國總統川普5日晚間的國情咨文演說結束後，代表民主黨在第一時間透過電視轉播提出回應聲明的，是在2018年11月期中選舉曾參選喬治亞州長卻落敗的候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)；她從家鄉亞特蘭大發表的演講中，強調了跨黨派合作的重要性，並表示聯邦政府關門長達35天、80萬聯邦員工大放無薪假或被迫不支薪上班的狀況，絕對要避免再度上演。

她說，就在數周前才跟其他義工一起送餐給放無薪假的聯邦員工，這些好一陣子沒領到薪水支票的聯邦員工，排著隊等著領取餐盒，也等待著一絲希望。

她接著表示，這一切都是川普的責任，因為川普把這些聯邦員工的家計，拿來當成「政治遊戲的棋子」。

喬治亞州眾議會少數黨領袖出身的艾布蘭說，就在喬州最艱難的時期，州政府領導階層都沒讓政府關門。

她說：「我們大家團結在一起，我們也都說到做到。在首都也應該這樣。或許我們來自不同政治黨派，但是，我們對於這個國家的精神有著共同的承諾，這是不能動搖的。」

向來倡議進一步開放投票權的艾布蘭在演說中表示，爭取投票權是美國民主的下一場戰役，所有具有合法投票資格的公民，都應該有機會把他們對於國家願景的聲音表達出來。

她說：「我們必須拒絕那些憤世嫉俗的說詞，聲稱倘若所有合格選民都去投票，所有投票都列入計算，就是一種『奪權手段』(power grab)。」

艾布蘭指出：「全世界道德領袖的存在基礎，都是建立在自由且公民的選舉之上，選民可以選出他們想要的領導人，而不是讓政客來挑選哪些選民有資格投票。」

紐約州華裔聯邦眾議員孟昭文在川普演講結束後說，儘管她相信兩黨應該且能在重建美國基建、降低藥物費用等議題上合作，但川普應先言行一致。

但孟昭文說，「總統把『選擇偉大』作為演講主題很奇怪，因為美國在他上任前就已偉大，其任後也將繼續偉大。」

投票川普
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

川普國情咨文談團結 美國主流媒體不買帳

2019-02-06 15:20

川普的「團結」很違和 批別人愛搞復仇卻最愛搞復仇

2019-02-06 17:54

媒體查核╱ 經濟奇蹟、女性就業…川普咨文多吹噓

2019-02-06 17:53

川普國情咨文避重就輕博好感 所謂「團結」仍待檢視

2019-02-06 17:52

川普推文賀春節 伊凡卡中文拜年

2019-02-06 17:50

接任世銀行長 川普將提名財政部次長

2019-02-06 15:53

國情咨文前夕 川普支持度略升

2019-02-06 15:52

川普國情咨文：請你們選擇偉大

2019-02-06 15:51

美國兩黨悄悄布局 應對「後川普時代」

2019-02-06 15:39

聖荷西聯手馬斯克圓夢？ 市中心至機場將挖地下隧道

2019-02-06 15:35

川普國情咨文訴團結 白色女力冷眼反制

2019-02-06 14:46

1分鐘看懂川普國情咨文要點

2019-02-06 12:53

美兩黨議員提制裁法案 再度鎖定中興通訊

2019-02-06 12:41

國情咨文演說 川普：會把美墨邊界圍牆蓋好

2019-02-06 12:34

川普國情咨文演說：中國對美竊取行為到終點

2019-02-06 11:44

川普國情咨文演說籲合作 批通俄門調查恐損經濟

2019-02-06 11:41

國情咨文節錄：川普要求築牆 不宣布緊急狀態

2019-02-06 10:25

國情咨文小來賓！同姓遭霸凌 川普邀川普

2019-02-06 10:21

川普國情咨文前先開炮 「彈劾我 民主黨能贏總統的唯一之路」

2019-02-06 10:15

川金二會 美媒：2月27日28日越南登場

2019-02-06 09:57

看道奇比賽卻被界外球砸 美老婦顱內出血亡

2019-02-06 09:41

美總統國情咨文賓客 反映政治價值最佳時刻

2019-02-06 09:41

川普國情咨文 預計針對邊界築牆爭端火力全開

2019-02-05 23:52

川普國情咨文 將宣示5大施政重點

2019-02-05 21:52

這顆全世界最出名的蛋 提醒你關注心理健康

2019-02-05 21:49

川普去年國情咨文多未達標！築牆擋移民爭議多 改善基礎建設迄無提案

2019-02-05 19:24

民主黨政治力變強！川普國情咨文 首須過波洛西這關

2019-02-05 19:17

民主黨議員藉機抗議川普 邀大批政策受害者旁聽咨文

2019-02-05 19:13

傳川普6日提名財政部次長馬爾帕斯 接任世銀總裁

2019-02-05 18:17

和總統同姓遭霸凌 少年受邀川普國情咨文演說

2019-02-05 17:59

華裔警難團圓：感謝家人支持

2019-02-05 13:51

墜機4人喪命波及住宅起火燃燒 華人酒店過春節

2019-02-05 13:46

川普若宣布緊急狀態 參議員：共和黨恐內戰

2019-02-05 11:28

媒體爆料川普行事曆 看電視報紙上推特

2019-02-05 10:26

李凈瑜赴美救夫 獲邀出席川普國情咨文發表

2019-02-05 09:44

沒看過Sleep No More 別說你來過紐約

2019-02-05 07:19

美國防部宣布 增兵3750赴美墨邊界

2019-02-04 15:28

不要牆…民主黨支持邊界防護障礙物

2019-02-04 15:28

美國會無法達協議 川普將「被迫」宣布緊急狀態

2019-02-04 15:27
看更多

熱門文章

日耳曼尼亞航空宣告破產 停飛所有航班

2019-02-05 21:29

世界自由度評比台灣獲93分列第26 在亞洲僅次日本

2019-02-05 22:55

法媒：春節日期年年變動 恐影響全球貿易

2019-02-05 21:58

國情咨文節錄：川普要求築牆 不宣布緊急狀態

2019-02-06 10:25

市場籠罩樂觀氣氛 美股持續上揚

2019-02-06 06:14

挪威指控中國構成安全威脅 中方反批荒唐

2019-02-05 22:06

她年薪8億超越庫克 蘋果宣布零售長阿倫德4月將離職

2019-02-06 12:51

美示警歐洲盟邦：不要採購華為5G設備

2019-02-06 04:42

日本豬瘟疫情擴散 已有五縣遭感染

2019-02-06 12:40

這顆全世界最出名的蛋 提醒你關注心理健康

2019-02-05 21:49

川普國情咨文前先開炮 「彈劾我 民主黨能贏總統的唯一之路」

2019-02-06 10:15

川普國情咨文 預計針對邊界築牆爭端火力全開

2019-02-05 23:52

索尼世界攝影大獎 2台灣攝影師作品入圍

2019-02-05 18:14

1分鐘看懂川普國情咨文要點

2019-02-06 12:53

川普國情咨文演說：中國對美竊取行為到終點

2019-02-06 11:44

日本奈良鹿上月撞傷209人 8人骨折重傷

2019-02-06 12:11

挪威北極圈群島暖化速度加快 恐面臨毀滅性災難

2019-02-05 21:10

國情咨文演說 川普：會把美墨邊界圍牆蓋好

2019-02-06 12:34

華為涉竊美企專利 FBI設局找到證據

2019-02-05 19:34

對抗美國 俄羅斯宣布2021年前研發新飛彈

2019-02-05 21:45

梅克爾：華為參與德國5G條件 須確保安全無虞

2019-02-05 19:52

道瓊新聞社：美財長和貿易代表下週赴北京談判

2019-02-06 07:00

涉打假球逃亡菲國 吳健保今遣返

2019-02-06 11:33

川普國情咨文談團結 美國主流媒體不買帳

2019-02-06 15:20

國情咨文小來賓！同姓遭霸凌 川普邀川普

2019-02-06 10:21

傳華為疑竊取美商鑽石玻璃技術 遭美方搜索

2019-02-06 04:14

教宗阿拉伯半島彌撒 拒絕戰爭與「築高牆」

2019-02-05 22:44

看道奇比賽卻被界外球砸 美老婦顱內出血亡

2019-02-06 09:41

巴黎公寓起火奪10命 逮捕1女嫌以縱火案偵辦

2019-02-05 20:48

日產宣布 提名新人選取代戈恩董事會席位

2019-02-05 22:21

川金二會 美媒：2月27日28日越南登場

2019-02-06 09:57

川普國情咨文訴團結 白色女力冷眼反制

2019-02-06 14:46

馬尼拉華人區春節熱鬧滾滾 充滿菲律賓味

2019-02-05 19:39

Google母公司Alphabet獲利優於預期 但支出躍增

2019-02-05 19:44

民主黨政治力變強！川普國情咨文 首須過波洛西這關

2019-02-05 19:17

蘋果和法國達補稅協議 傳金額176億元

2019-02-05 21:17

川金二會月底舉行 韓媒分析為何選越南

2019-02-06 15:25

墜機駕駛竟是「冒牌警察」

2019-02-06 13:30

川普國情咨文：美中貿易協議將要求中國需做結構性改變

2019-02-06 15:24

波蘭屠宰場疑宰殺病牛出售 歐盟專家展開調查

2019-02-05 22:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top