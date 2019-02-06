川普的「團結」很違和 批別人愛搞復仇卻最愛搞復仇

2019-02-06 17:54 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



就任以來首度面臨分裂的國會，美國總統川普5日晚間發表國情咨文時指出，華府應該拒絕那些「愛搞復仇、反抗還有以牙還牙的政治」；川普在演說中極力強調跨黨派的訴求，然而，如今華府洋溢的仇視氣氛，川普自己卻是導致問題的主要推手。

對於已經摩拳擦掌，準備在接下來兩年全力封殺川普政策的絕大多數民主黨國會議員來說，川普演說中呼籲團結的主張，則有掩不住的違和感。

坐在台下的眾多民主黨籍女性議員，有志一同都身穿白色服裝出席聆聽川普演講，不但默默表達對川普的反對，彷彿也像20世紀初期爭取婦女參政權的女性政治運動精神再現。

這次發表國情咨文的時間點，正好是川普任期進入後半段，各界關注焦點都放在他是否堅決爭取連任，還是選擇黯然離任的關鍵時刻。

川普這場演說透露出希望穩住共和黨支持群眾的意味，畢竟歷經聯邦政府關門風波之後，基本盤支持度出現了些微鬆動。

對於在2018年期中選舉後勢力增強的民主黨，川普提出警告說，對於他的行政部門及企業展開「可笑的黨派調查」，將會損害正在茁壯成長當中的美國經濟；他在國情咨文中也展現出新一波的自我辯護。

川普說：「如果想要和平相處，通過立法，就不能有戰爭，也不能有調查。」

此話一出，坐在台下的絕大多數國會議員，則是報以沉默。

川普這場演說之後，2月15日政府預算期限眼看就要來到，攸關聯邦政府是否再度關門；川普並未在演說中宣布全國進入緊急狀態，也沒有說明對於簽署預算案是否有任何最後通牒，僅強調在美墨邊界築牆的重要性，依舊信誓旦旦地說：「我會把牆蓋起來的。」