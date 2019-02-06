親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高雄燈會風波遭網友砲轟 潘恒旭回嗆：罷免我啊

川普的「團結」很違和 批別人愛搞復仇卻最愛搞復仇

2019-02-06 17:54世界日報 記者顏伶如／綜合報導

就任以來首度面臨分裂的國會，美國總統川普5日晚間發表國情咨文時指出，華府應該拒絕那些「愛搞復仇、反抗還有以牙還牙的政治」；川普在演說中極力強調跨黨派的訴求，然而，如今華府洋溢的仇視氣氛，川普自己卻是導致問題的主要推手。

對於已經摩拳擦掌，準備在接下來兩年全力封殺川普政策的絕大多數民主黨國會議員來說，川普演說中呼籲團結的主張，則有掩不住的違和感。

坐在台下的眾多民主黨籍女性議員，有志一同都身穿白色服裝出席聆聽川普演講，不但默默表達對川普的反對，彷彿也像20世紀初期爭取婦女參政權的女性政治運動精神再現。

這次發表國情咨文的時間點，正好是川普任期進入後半段，各界關注焦點都放在他是否堅決爭取連任，還是選擇黯然離任的關鍵時刻。

川普這場演說透露出希望穩住共和黨支持群眾的意味，畢竟歷經聯邦政府關門風波之後，基本盤支持度出現了些微鬆動。

對於在2018年期中選舉後勢力增強的民主黨，川普提出警告說，對於他的行政部門及企業展開「可笑的黨派調查」，將會損害正在茁壯成長當中的美國經濟；他在國情咨文中也展現出新一波的自我辯護。

川普說：「如果想要和平相處，通過立法，就不能有戰爭，也不能有調查。」

此話一出，坐在台下的絕大多數國會議員，則是報以沉默。

川普這場演說之後，2月15日政府預算期限眼看就要來到，攸關聯邦政府是否再度關門；川普並未在演說中宣布全國進入緊急狀態，也沒有說明對於簽署預算案是否有任何最後通牒，僅強調在美墨邊界築牆的重要性，依舊信誓旦旦地說：「我會把牆蓋起來的。」

川普民主黨
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

川普國情咨文談團結 美國主流媒體不買帳

2019-02-06 15:20

民主黨諷川普：團結應說到做到 別光說不練

2019-02-06 17:54

媒體查核╱ 經濟奇蹟、女性就業…川普咨文多吹噓

2019-02-06 17:53

川普國情咨文避重就輕博好感 所謂「團結」仍待檢視

2019-02-06 17:52

川普推文賀春節 伊凡卡中文拜年

2019-02-06 17:50

接任世銀行長 川普將提名財政部次長

2019-02-06 15:53

國情咨文前夕 川普支持度略升

2019-02-06 15:52

川普國情咨文：請你們選擇偉大

2019-02-06 15:51

美國兩黨悄悄布局 應對「後川普時代」

2019-02-06 15:39

聖荷西聯手馬斯克圓夢？ 市中心至機場將挖地下隧道

2019-02-06 15:35

川普國情咨文訴團結 白色女力冷眼反制

2019-02-06 14:46

1分鐘看懂川普國情咨文要點

2019-02-06 12:53

美兩黨議員提制裁法案 再度鎖定中興通訊

2019-02-06 12:41

國情咨文演說 川普：會把美墨邊界圍牆蓋好

2019-02-06 12:34

川普國情咨文演說：中國對美竊取行為到終點

2019-02-06 11:44

川普國情咨文演說籲合作 批通俄門調查恐損經濟

2019-02-06 11:41

國情咨文節錄：川普要求築牆 不宣布緊急狀態

2019-02-06 10:25

國情咨文小來賓！同姓遭霸凌 川普邀川普

2019-02-06 10:21

川普國情咨文前先開炮 「彈劾我 民主黨能贏總統的唯一之路」

2019-02-06 10:15

川金二會 美媒：2月27日28日越南登場

2019-02-06 09:57

看道奇比賽卻被界外球砸 美老婦顱內出血亡

2019-02-06 09:41

美總統國情咨文賓客 反映政治價值最佳時刻

2019-02-06 09:41

川普國情咨文 預計針對邊界築牆爭端火力全開

2019-02-05 23:52

川普國情咨文 將宣示5大施政重點

2019-02-05 21:52

這顆全世界最出名的蛋 提醒你關注心理健康

2019-02-05 21:49

川普去年國情咨文多未達標！築牆擋移民爭議多 改善基礎建設迄無提案

2019-02-05 19:24

民主黨政治力變強！川普國情咨文 首須過波洛西這關

2019-02-05 19:17

民主黨議員藉機抗議川普 邀大批政策受害者旁聽咨文

2019-02-05 19:13

傳川普6日提名財政部次長馬爾帕斯 接任世銀總裁

2019-02-05 18:17

和總統同姓遭霸凌 少年受邀川普國情咨文演說

2019-02-05 17:59

華裔警難團圓：感謝家人支持

2019-02-05 13:51

墜機4人喪命波及住宅起火燃燒 華人酒店過春節

2019-02-05 13:46

川普若宣布緊急狀態 參議員：共和黨恐內戰

2019-02-05 11:28

媒體爆料川普行事曆 看電視報紙上推特

2019-02-05 10:26

李凈瑜赴美救夫 獲邀出席川普國情咨文發表

2019-02-05 09:44

沒看過Sleep No More 別說你來過紐約

2019-02-05 07:19

美國防部宣布 增兵3750赴美墨邊界

2019-02-04 15:28

不要牆…民主黨支持邊界防護障礙物

2019-02-04 15:28

美國會無法達協議 川普將「被迫」宣布緊急狀態

2019-02-04 15:27
看更多

熱門文章

日耳曼尼亞航空宣告破產 停飛所有航班

2019-02-05 21:29

世界自由度評比台灣獲93分列第26 在亞洲僅次日本

2019-02-05 22:55

法媒：春節日期年年變動 恐影響全球貿易

2019-02-05 21:58

國情咨文節錄：川普要求築牆 不宣布緊急狀態

2019-02-06 10:25

市場籠罩樂觀氣氛 美股持續上揚

2019-02-06 06:14

挪威指控中國構成安全威脅 中方反批荒唐

2019-02-05 22:06

她年薪8億超越庫克 蘋果宣布零售長阿倫德4月將離職

2019-02-06 12:51

美示警歐洲盟邦：不要採購華為5G設備

2019-02-06 04:42

日本豬瘟疫情擴散 已有五縣遭感染

2019-02-06 12:40

這顆全世界最出名的蛋 提醒你關注心理健康

2019-02-05 21:49

川普國情咨文前先開炮 「彈劾我 民主黨能贏總統的唯一之路」

2019-02-06 10:15

川普國情咨文 預計針對邊界築牆爭端火力全開

2019-02-05 23:52

索尼世界攝影大獎 2台灣攝影師作品入圍

2019-02-05 18:14

1分鐘看懂川普國情咨文要點

2019-02-06 12:53

川普國情咨文演說：中國對美竊取行為到終點

2019-02-06 11:44

日本奈良鹿上月撞傷209人 8人骨折重傷

2019-02-06 12:11

挪威北極圈群島暖化速度加快 恐面臨毀滅性災難

2019-02-05 21:10

國情咨文演說 川普：會把美墨邊界圍牆蓋好

2019-02-06 12:34

華為涉竊美企專利 FBI設局找到證據

2019-02-05 19:34

對抗美國 俄羅斯宣布2021年前研發新飛彈

2019-02-05 21:45

梅克爾：華為參與德國5G條件 須確保安全無虞

2019-02-05 19:52

道瓊新聞社：美財長和貿易代表下週赴北京談判

2019-02-06 07:00

涉打假球逃亡菲國 吳健保今遣返

2019-02-06 11:33

和總統同姓遭霸凌 少年受邀川普國情咨文演說

2019-02-05 17:59

川普國情咨文談團結 美國主流媒體不買帳

2019-02-06 15:20

國情咨文小來賓！同姓遭霸凌 川普邀川普

2019-02-06 10:21

傳華為疑竊取美商鑽石玻璃技術 遭美方搜索

2019-02-06 04:14

教宗阿拉伯半島彌撒 拒絕戰爭與「築高牆」

2019-02-05 22:44

Fed轉鴿 市場有降息預期

2019-02-06 04:34

看道奇比賽卻被界外球砸 美老婦顱內出血亡

2019-02-06 09:41

巴黎公寓起火奪10命 逮捕1女嫌以縱火案偵辦

2019-02-05 20:48

日產宣布 提名新人選取代戈恩董事會席位

2019-02-05 22:21

川金二會 美媒：2月27日28日越南登場

2019-02-06 09:57

川普國情咨文訴團結 白色女力冷眼反制

2019-02-06 14:46

Google母公司Alphabet獲利優於預期 但支出躍增

2019-02-05 19:44

馬尼拉華人區春節熱鬧滾滾 充滿菲律賓味

2019-02-05 19:39

民主黨政治力變強！川普國情咨文 首須過波洛西這關

2019-02-05 19:17

蘋果和法國達補稅協議 傳金額176億元

2019-02-05 21:17

川金二會月底舉行 韓媒分析為何選越南

2019-02-06 15:25

墜機駕駛竟是「冒牌警察」

2019-02-06 13:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top