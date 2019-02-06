媒體查核╱ 經濟奇蹟、女性就業…川普咨文多吹噓

川普的演說經常言不符實，美聯社等媒體針對川普國情咨文中誇大不實的內容進行核實確認。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普在國情咨文敦促共和黨及民主黨共同合作，重建美國分崩瓦解的基本設施。但是，國會毫無團結景象，民主黨控制眾院，共和黨控制參院，使川普寸步難行。

川普擔任總統兩年，把原已兩極化的國家在幾乎每一個政治層面推向激烈、甚至暴烈的辯論，而許多人可能對他企圖平靜人心的談話充耳不聞。

川普的演說有如對國人的單向談話，可是經常言不符實；包括美聯社等媒體針對川普國情咨文中誇大不實的內容進行核實確認，結果發現川普在經濟、婦女就業和能源等方面都吹噓政績，與事實不符。

以下是他的說法與事實的一些比對：

川普對美國在世界的超級明星地位居功，宣稱其他國家都嫉妒美國的經濟，美國也擁有全球最強大的軍力。

這是誤導之詞。從二次大戰結束以來，美國一直是全球超級明星。美國現在的經濟成長也是持續2009年6月展開的趨勢。

川普宣稱自總統選舉兩年以來，「我們展開空前的經濟榮景…美國正出現經濟奇蹟」。

事實上川普嚴重誇大，經濟情況雖然健全，可是絕非美國歷來最強勁的成長，去年春夏成長年率為3.8%。相形之下，1990年代經濟成長率連續四年超過4%，1984年甚至出現7.2%的成長率。

立場超然的經濟學家幾乎都認為隨著川普政府的減稅效應衰退、貿易緊張對立、全球成長減緩影響出口、利率上漲使購屋和買車成本提高，今年經濟成長會減緩。

川普宣稱他邀請因去年的刑法改革第一個獲釋的人到場聆聽國情咨文演說。

這一點沒有事實證明。馬修‧查爾斯是聯邦刑事改革最出名的受益人，可是無法證實他是因川普去年12月簽署「第一步法案」第一個獲釋的人。

川普宣稱美國人能對職場女性空前多感到自豪。

川普說：「職場中的女性人數比以往任何時候都還要高，所有美國人都可引以為傲。」但這是誤導之詞。

職場女性總數在去年12月創新高峰，1月略減，不過這是人口成長的結果；美國女性工作的比率在2000年創下58%高峰，上個月的比率為55.2%。

勞工部數據顯示，女性勞工參與率為57.5%，此數據最近略為增加，但2012年更高，且2000年達到60%的高峰值。

在能源方面，川普說：「我們解放了美國能源革命，美國為當今世上最大的石油和天然氣生產國。」

事實是，如果「我們」代表川普和近幾任前總統，才是真的，這不只是川普的功勞。

當局表示，美國在前總統歐巴馬任內的2013年成為全球最大天然氣生產國；在川普治下，美國的石油產量遙遙領先全球，但大量開採頁岩油也是始於歐巴馬任內。