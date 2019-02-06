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川普國情咨文避重就輕博好感 所謂「團結」仍待檢視

2019-02-06 17:52世界日報 華盛頓特派員許惠敏

川普去年元月底發表國情咨文時，稅法改革剛落槌、股市牛氣沖天，蓋洛普調查的施政滿意度到達任內最高點的45%，在當時共和黨占多數的眾院大廳，川普意氣風發；這次，在未取得築牆撥款導致聯邦政府部分停擺五周後，施政滿意度掉至35%，面臨10天後可能再次關閉，川普這次咨文演說雖也偶露張狂本色，但大體還算誠懇踏實，有點總統的樣子。

去年期中選舉後民主黨奪回眾院，共和黨的挫敗川普責任最大；特別檢察官穆勒起訴川普多位親信，令川普不得不收起鋒芒；一個半小時的國情咨文演講，沒出現半句「獵巫」、「假新聞」。

甚至，最常被他攻擊的民主黨，川普也點到為止。只有在提到委內瑞拉因社會主義而從富國走向衰敗，影射部分民主黨走社會主義偏鋒時說，「美國永遠不會成為社會主義者的國家」。

川普此次國情咨文定調「團結」，和去年一樣，演說一開始就宣稱不是以共和黨議題或民主黨議題來鋪設未來，而是為全美國人。

他向二戰老兵致敬、致力追求科技卓越、支持有薪產假、刑法改革、肯定軍人、創新高的婦女就業等，獲得跨黨派的起立掌聲認同；川普稱許新屆國會女議員創新高，是憲法修正案賦予婦女投票權百年來可喜可賀的成就。

多數穿著白衣到場的民主黨女議員們，難得一展歡顏，暫時拋下對川普經常歧視女性言行的怨懟，欣然接受川普的善意評論。但當川普談到經濟、健保、能源、稅制改革等施政成就，眾院大廳裡反應冷熱兩極端，民主黨人多數表情木然。

整體而言，川普1個半小時的演說大致未脫稿演出，但他用避重就輕的招數，爭取跨黨派好感；例如，為了表現他的愛護幼雛，坐在梅蘭妮亞旁的抗癌小鬥士葛麗絲令人愛憐，但川普卻隻字不提邊境與父母拆散並隔離處置的幼童；肯定軍人為國奉獻，卻避談對跨性別、變性軍人的不友善政策；他提醒美國人勿忽視社會的反猶太遺毒，並且要口徑一致抗擊這種仇恨，對於廣大民眾關心的槍枝暴力問題，卻避之未談。

同樣的，對於讓川普騎虎難下的築牆撥款，他伸出橄欖枝，尋求人民對邊界安全施政的支持，並表達願意談判的誠意，但對非法移民仍舊抹黑，將毒品氾濫、MS-13幫派流竄作惡、犯罪，和非法移民畫等號。

美國需要團結，無庸置疑 ，但美國更需要說到做到的總統。至於「團結」是川普的謊言還是願景？或許得看川普的推文吧。

川普民主黨共和黨
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