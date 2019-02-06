川普推文賀春節 伊凡卡中文拜年

2019-02-06 17:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合5日電



美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普在5日農曆春節上午推文，與第一夫人梅蘭妮亞一起向慶祝農曆新年的民眾拜年，也說這是向亞裔對美國歷史的貢獻表達敬意的機會。

他推文中說：「梅蘭妮亞與我向慶祝農曆新年的人祝賀。」

「今天，美國和世界各地的人用壯觀的煙火表演、歡喜慶會和闔家團圓，慶祝農曆新年開始。這對許多亞裔是神聖時刻，也是所有美國人尊崇這些社區對美國偉大歷史的重要貢獻的機會。」

「在家庭、朋友和摯愛的人聚集歡迎豬年的時候，我們共同祝福大家健康、發財和快樂。」

川普的女兒伊凡卡也向大家拜年，在推特用中文和英文寫著「新年快樂！」

國務卿龐培歐提早在4日賀節，發表信息說：「讓我們繼續與盟國和夥伴加強關係，並邀請所有國家與我們共同合作，為未來的世代建立更好的世界。」

川普就任總統的第一個春節沒有發表賀年信息，不過伊凡卡帶從小學中文的女兒到中國駐華府大使館拜年，並在推特發布女兒唱中文賀年歌的影片。

去年春節川普第一次發布賀年信息。

谷歌搜尋引擎5日也推出應景的春節圖像，用中國傳統皮影戲藝術迎接豬年來臨 ，並說明豬年出生的人個性誠懇、和善及誠實。

美國太空總署的「月球」推特帳戶也湊熱鬧，貼文說：「能有個新開始總是好的。今天是許多東亞文化農曆新年的開始。」太空總署也提供網站，讓人查看全年任何一天月亮的陰晴圓缺。