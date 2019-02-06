接任世銀行長 川普將提名財政部次長

2019-02-06 15:53 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



世界銀行行長金墉(Jim Yong Kim)上月辭職，川普總統計畫提名現任財政部次長馬爾帕斯(David Malpass)接任；由於馬爾帕斯反體制出名而引發爭議，可能導致反對國家團結一致，另提人選和他競爭。

世銀和國際貨幣基金(IMF)自二戰後成立以來，分別由美國人和歐洲人掌舵，已成傳統。韓裔的金墉雖是美國籍，卻於本月離職，不到第二任任期一半，讓川普得以提名像他一樣反現有體制的「非圈內人」接掌。

馬爾帕斯批評世銀和IMF「腐敗」，早為金融界熟知；財政部內美國兩大政黨屬性的官員都認為，提名這位當年根本就沒能預先看出全球金融危機、「資格有問題」的人當這個重要機構的領導人，是「一大災難」。

法新社報導，小布希總統時代任財政部次長的法拉托(Tony Fratto)說，馬爾帕斯當世銀行長將是「災難性、毒害性」的選擇。

馬爾帕斯以次長身分，曾公然批評世界銀行不該繼續借錢給中國和已經相當富裕的國家；2017年11月在國會作證時，也奚落世銀和貨幣基金貸款作業腐敗不堪，該蒙受利益的不是債務國的人民，而是「搭頭等艙飛機」來來去去的所謂「政府顧問」。

他自己則1993年到2008年擔任貝爾史登(Bear Stearns)銀行的首席經濟學家，眼看著金融海嘯來襲、自己的銀行倒閉；他後來競選參議員失利，然後加入川普團隊。

歐巴馬政府時代的財政部官員莫里斯(Scott Morris)說，世銀189個會員國不會饒過他過去的種種反體制言論，這些國家「絕對有能力阻擋不適當的提名人選」。

世銀理監事會從2月7日到3月14日接受報名，任何會員國都可提名行長人選，預定4月12至14日兩大機構在華府春季會議前選出金墉的接班人。