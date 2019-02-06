國情咨文前夕 川普支持度略升

2019-02-06 15:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合5日電



保守派機構「拉斯穆森報導」(Rasmussen Reports)在美國總統川普第二度發表國情咨文演說當天公布的民調顯示，川普的施政滿意度為48%，較前一天微幅上揚；但有線電視新聞網(CNN)民調則顯示，川普的支持率為40％，低於歷屆總統水平，僅略優於故總統雷根(Ronald Reagan)1983年發表國情咨文前的35%支持率。

政治新聞網站「Politico」與民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)聯合民調則顯示，若訪談當天舉辦大選，逾半受訪者堅決表示不會投票給川普。

「拉斯穆森報導」民調每日追蹤川普的施政滿意度，5日結果顯示48％支持、51％反對，其中36％的受訪者強烈支持，42％強烈反對；川普4日的支持率為45%。

CNN於4日公布的民調顯示，川普的支持率為40％；這是雷根1983年第三度發表國情咨文前夕支持率35%以來，總統發表國情咨文前夕最低的支持率。

「真清晰政治網站」(RealClearPolitics)網站顯示，川普的支持率平均落在41.1%、不支持率為55.5%。

拉斯穆森民調是過去兩周來，川普支持率唯一超過45%的結果，該公司訪查500名可能選民，每三天追蹤一次選民意向，整體樣本包括1500人，誤差區間為正負2.5個百分點。

此外，根據Politico與晨間諮詢聯合訪查，52%受訪者表示如果2020年總統大選今天舉行，不會把票投給川普；這項數據比上周相同調查的47%還多，另有6%的受訪者說可能會投反對票。

相同調查顯示，26%受訪者說絕對會投票支持川普連任，10%的人說可能會支持。

Politico與晨間諮詢民調顯示，川普的支持率今年來維持在41%；聯邦政府受築牆經費卡關而部分停擺之際的支持率為40%。

該民調本月1、2日調查1993名註冊選民，誤差區間為正負兩個百分點。