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川普國情咨文：請你們選擇偉大

2019-02-06 15:51世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

在兩黨及政府分歧僵持不下之際，美國總統川普5日晚在國會山莊發表任內第二次國情咨文，依照預先定調的「團結」，長達90分鐘的演講再以呼籲「兩黨團結、共為全美人民」貫穿；期間他嚴詞堅定的重申自己對美國南部邊境築牆的志在必得，但最終未宣布緊急狀態，繞過國會爭取經費。

川普演講訴求團結，雖循例吹捧自己如何替美國創下多項第一，但也多次用感性語調，要求國會議員一起「把美國放在我們的心中」，「我請求你們選擇偉大。」

川普並宣布，2月27至28日將與北韓領導人金正恩再度會面，地點是越南。

此次國情咨文因兩黨分歧導致的聯邦政府局部停擺延期，川普開場便稱自己今晚呈現的藍圖，不是共和黨或民主黨議程，而是全美國人民的議程；他提到重建並復興美國基礎建設，降低健保及處方藥費用，創建安全、合法、現代的移民系統，以及美國利益為先的外交政策，這些將由團結實現，而勝利也並非為黨，而是美國勝利。

「只要團結，我們就能打破數十年的政治僵局、彌合分歧、治癒傷口，並建立新聯盟、達成新協議，開啟美國未來的非凡前途；而這一決定，由我們來做。」面對許多起立鼓掌的共和黨人，川普說道。但與此同時，曾經批評過川普政策及論調的民主黨人，則多板著臉坐在座位上，時而搖頭、時而神情木然。

只有在向到場二戰老兵、宇航員、抗癌女孩Grace Eline致敬，以及川普提及職場與國會女性創下新高時，眾院會場才出現難得的兩黨團結場面。

他並提到因販毒而判無期徒刑的艾莉絲‧強生(Alice Johnson)的故事，她是首個被判無期徒刑的非暴力毒販，川普指她在過去20年已成為監獄大使，激勵其他人選擇正道；但她的故事也凸顯刑罰系統的不公正之處；此時在台下的強生，則在掌聲下抹淚。

「我想要大量外國人來到美國，但他們必須合法進入美國。」面對川普的這一反覆論調，不少民主黨人低頭玩起手機。

川普說，「我們有道德義務去創造保護公民的移民系統，而非法移民是最能體現美國工薪階層與政治階層分歧的議題，有錢的政客和金主(donor)一邊力推開放式邊境，一邊生活在牆門與保安之後。」少數共和黨人起立鼓掌，波洛西等民主黨人則面無表情。

川普再度提及與中國的不公平貿易，表示正與中國國家主席習近平探討基於平等條款的新貿易協定，稱「他們再也不能利用我們了。」川普說，美國已向中國表明，在他們歷經數十年的竊取知識產權、辛苦研究成果、美國知名產業及工作之後，中國終於理解這一套不會奏效。

「但我不怪他們利用我們，我怪的是我們孱弱的領導人，此前未對此有任何作為。」川普表示，他正與習近平展開基於平等條款的新貿易協議談判，中國將再不能利用美國。

同時，他也呼籲國會通過互惠條款，如此一來，在某一國家對某一產品施以不公平關稅時，美國也能以同樣方式回敬，在平等基礎上做生意。

川普民主黨移民
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