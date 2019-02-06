川普國情咨文：美中貿易協議將要求中國需做結構性改變

2019-02-06 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普5日發表2019年「國情咨文」，針對貿易問題指出，在美國與中國的貿易協定中，不僅需解決「糾結難解的貿易逆差」，也須包括中國改變政策，以保障美國勞工與企業。

他指出，「我高度尊敬習近平，而且我們現在正在打造與美中國間的新貿易協議。但其中必須包括真正的、結構性的改變，以終結不公平貿易行為，減少我們糾結難解的貿易逆差，並保障美國的工作機會」。他也指責美國以往的政府及國會議員「讓這齣荒謬劇發生」，並表示關稅策略正在發揮效果。

他表示，「我們現在讓中國搞清楚，中國多年來一直針對我們的產業，並竊取我們的智慧財產，偷走我們的就業與財富，已到此為止。因此我們最近對2,500億美元的中國產品加徵關稅，而現在我們的財政部正在收取數以十億美元計的錢」。

川普也呼籲國會同意新的「美墨加貿易協定」（USMCA），表示這將使美國擁有更多的製造業。

他說，「我們的新美墨加（USMCA）貿易協定將取代北美自由貿易區協定（NAFTA），將對美國勞工落實長期來一直未落實的情況。我希望你們（國會議員）能通過USMCA，使成為法律，如此我們將能把更多製造業的就業拉回來，擴張美國農業，保護智慧財產，並確保更多汽車能夠驕傲地烙上『美國製造』的漂亮文字」。

川普並要求國會批准「美國互惠貿易法」。這項法案是由白宮貿易顧問納瓦羅草擬，.於今年元月由眾議員杜菲提出，將允許「如果總統決定」外國的關稅及非關稅貿易障礙比美國更高時，總統可以對外國產品加徵關稅。

川普表示這項法律有其必要，「如此一來如果其他國家對美國產品實施不公平的關稅，當他們的同樣產品賣給我們時，我們可以對他們課徵相同的關稅」。