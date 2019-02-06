美國兩黨悄悄布局 應對「後川普時代」

2019-02-06 15:39 世界日報 社論



共和黨全國委員會（RNC）日前一致通過，支持川普競選連任。除非意外，2020年大選川普在黨內不會有對手，但民主黨卻來勢洶洶，主掌國會眾院後，對川普頻頻出招，未來啟動調查川普和家族各種醜聞，可能爆發大事，讓川普更受傷。兩黨都悄悄在布局，因應「後川普時代」，共和黨內和川普不同調的舉動漸增；民主黨2020年大選寧可對抗川普，也不要副總統潘斯取代川普。而一些「川粉」開始標榜只是擁護「川普政策」，不是擁護川普個人。

表面上，共和黨團結擁護川普並未改變，但川普堅持邊境築牆，不惜讓聯邦政府關門達創紀錄的35天，得罪80萬公務員，建牆是否已到「國家緊急狀態」，或只是川普製造的危機，以轉移「通俄門」調查等風險，共和黨內有異音，切割動作漸增。共和黨參院領袖、兩年來忍辱負重挺川普的麥康諾，去年底提案反對自敘利亞、阿富汗撤軍，獲兩黨議員以68：23壓倒性通過，無異打臉川普；參院建牆預算案表決，羅穆尼等六位共和黨參議員「叛變」，使川普敗北；越來越多共和黨人公開質疑川普，網上許多人自稱，只是支持川普的政策，不是支持他個人，都是一葉知秋。

川普和眾院女議長波洛西的政治角力，發表國情咨文被迫延後到昨天、建牆預算案難通過，都是民主黨的勝利。川普雖可宣布國家緊急狀態，動用國防、國土安全等預算建牆，但法律和政治爭議緊隨而至，國會可能提案推翻；共和黨內不少人也反對這是國家緊急狀態。民調顯示，川普支持率最低只剩34%，基本盤開始悖離川普，川普四面八方都有危機。

政治鐘擺正擺離川普，自他提議用大赦「夢想生」保護身分三年，交換建牆預算後，向來力挺川普的福斯新聞台和保守派政論節目主持人或作家，如漢尼提（Sean Hannity）、柯爾特（Ann Coulte）等疾言批評川普，後者甚至指川普取代老布希，是「史上最孬的總統」。川普卻依然大嘴巴，日昨再批評自己的情報首長「消極、天真、不讀書」，繼續脫軌下去，「跳船」的人會更多，甚至反過來咬川普。

民主黨主掌的國會眾院，和特別檢察官穆勒、紐約南區聯邦檢察官對川普的調查，都可能讓川普致命。眾院未來運用國會調查權，傳喚川普私人律師柯恩再次作證，已認罪或被起訴的前國安顧問佛林、前競選總幹事馬納福或川普密友兼長期顧問史東，都可能被國會再傳訊，有人已招認「受川普之命」撒謊、向國會和穆勒作偽證，對川普、川普長子小唐納和女婿庫許納，都有很大殺傷力。

眾院也可能對川普歷年稅表、川普集團和外國財務往來是否不法，展開聽證調查。穆勒報告會揭露冰山下多少隱藏的事實，讓川普如坐針氈。共和黨內不盲從追隨川普者心知肚明，共和黨靠川普實現政見，但長遠而言，川普對共和黨的傷害，形成負資產。而民主黨也在算計，何時發動彈劾最有利，現在動手不符民主黨利益。

因為一，必須等穆勒調查結束，看結論再定奪彈劾與否。二，眾院未來可依穆勒報告，再擴大調查川普。眾院即使有足夠票數通過彈劾案，但共和黨在參院有53：47的優勢，未必能爭取到三分之二，即67票，逼川普下台。而彈劾如無法趕川普下台，他反而可運用彈劾造勢，在大選中扳回劣勢。三，即使彈劾川普能成功，但由潘斯繼任總統，距大選投票僅幾個月，潘斯必然成共和黨競選總統的不二人選。民主黨迎戰潘斯，遠比迎戰不滿意度達六成的川普吃力不討好。

波洛西似採細火慢燉策略，想讓川普腐蝕自己支持度，2020年用選票趕走川普，難度和風險都低於發動彈劾。共和黨也在防川普生變，潘斯被視為「正統」共和黨人，形象比川普好，潘斯數月前在智庫演講宣示對中國戰略、在川普身旁刻意保持低調，重要議題代川普發言，都有營造「準備好隨時接替川普」的附帶效用，民主黨未必想讓他成為2020年總統大選的對手。

總之，一切看民意風向，也視穆勒調查報告提出後，川普、眾院與共和黨三方的出招和互動而定。政治算盤人人會打，但民意如流水，兩黨多少都在為「後川普時代」布局。川普在諸多不利因素下，2020年想成功連任需要像2016年大選出現奇蹟，但奇蹟再現的機會卻偏低。