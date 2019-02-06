聖荷西聯手馬斯克圓夢？ 市中心至機場將挖地下隧道

2019-02-06 15:35 世界日報 編譯組/矽谷5日電



聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)5日表示，他已經與馬斯克(Elon Musk)的鑽探公司(Boring Co.)商討，在聖荷西市中心挖掘一條地下行車隧道，通到聖荷西機場；如果這條隧道真的建成，將可實現聖荷西數十年來的一個夢想：連結機場和市中心。

李卡多說，地下隧道長約兩哩，連結市中心的德瑞登火車站(Diridon)和峰田國際機場；「聖荷西人口越來越多，交通越來越擠塞，但土地就只那麼多，不可能在地面上興建通道。唯一的辦法就是地下隧道。」

除了Tesla和SpqceX，馬斯克還創辦鑽探公司(Boring Co.)，專門替大都會在市中心挖掘地下隧道，作為行車之用，以解決交通擁擠；馬斯克又設計了一種地下飛車，可在地下隧道的真空管道中飛馳，行車速度極高，因此可以大大縮短行車時間。

德瑞登車站是聖荷西未來的交通樞杻，這裡現在是加州火車的車站，但將來會成為灣區捷運、加州高鐵和南灣輕鐵的交匯點。

更重要的是，聖荷西將會打造一個地下行車網，也以德瑞登車站為中心，連結機場和市中心的地下行車隧道是這個行車網的一部分，另外的地下行車路線還包括了：由市中心沿著蒙特瑞路(Monterey Rd.)通到南聖荷西，以及由市中心沿著史蒂芬溪大道(Stevens Creek Blvd.)通過庫比蒂諾市(Cupertino)。

工會反對挖地下隧道來連結機場和市中心，理由是馬斯克的Tesla違反勞工法規，有不良紀錄，因此市政府不宜與馬斯克的公司合作。不過，李卡多說，如果市政府與鑽探公司合作，公司必須遵守勞工法。

NBC在聖荷西機場訪問旅客拜恩(Stace Bain)，這位來自西雅圖的旅客說，地下隧道是好主意，波士頓有無數地下行車隧道，交通因此十分暢順；「地下隧道是交通的未來。」

李卡多說，連接機場和市中心的隧道計畫，預算和時間都沒有限制；如果要在地上興建連結兩地的通道，建費估計要8億元，而地下隧道的計畫必可少於8億元。