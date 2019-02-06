國情咨文小來賓！同姓遭霸凌 川普邀川普

2019-02-06 10:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合5日電



因與川普總統姓氏相同而遭霸凌的德拉瓦州11歲男童約書亞‧川普。圖／取自白宮官網 分享 facebook

川普總統5日至國會發表國情咨文，他與第一夫人梅蘭妮亞邀請德拉瓦州六年級學生約書亞‧川普(Joshua Trump)出席，他會坐在第一夫人身旁聆聽；約書亞與川普沒有親屬關係，但多次因為與川普姓氏相同而遭霸凌。

白宮發表聲明表示，「很遺憾地，約書亞在學校因為他的姓氏遭罷凌。」

約書亞告訴媒體，「他很感謝第一夫人與川普家庭的支持。」

來自德拉瓦州的威明頓(Wilmington)的約書亞去年在校遭罷凌而成為新聞頭條；川普宣布參選總統後，約書亞的霸凌夢魘隨之展開，他一度休學並轉到布蘭迪韋恩學區(Brandywine School District)的塔利中學(Talley Middle School)就讀，但約書亞還是沒能擺脫遭到霸凌的痛苦，甚至在校車上被打成傷。

該校校長與家長開會同意，讓約書亞在學校從母姓貝爾托(Berto)，他的父親巴比‧貝爾托(Bobby Berto)也改從妻姓。

約書亞的母親梅根‧川普‧貝爾托(Megan Trump Berto)表示，「他說他厭惡自己，痛恨自己的姓氏，他總是心情低落，已經受不了了。身為家長，這一切看在眼裡，真的很可怕。」

約書亞喜歡科學、藝術和歷史，未來想從事與動物相關的工作。