川普國情咨文前先開炮 「彈劾我 民主黨能贏總統的唯一之路」

2019-02-06 10:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ╱綜合4日電



美國總統川普5日發表以團結為主軸的國情咨文，但他兩年多任期內許多被視為破壞團結的作為，不少人無法認同。圖為川普去年一月底在國會發表國情咨文。(美聯社) 歐新社 分享 facebook 美國總統川普4日表示，民主黨贏得2020年總統大選的「唯一途徑」，是「強推彈劾案」；但他接受電視專訪時，為他的國家元首地位辯護說：「你不能彈劾美國有史以來、上任兩年表現最棒的總統。」

至於5日的國情咨文，白宮透露，川普將呼籲民眾對前景樂觀、團結合作，藉機彌合過去兩年尖銳黨爭和個人攻訐造成的裂痕。

白宮顧問康威說，川普將透過國情咨文，「呼籲終止抵死不從、以牙還牙的政治作風」。

川普是在哥倫比亞公司新聞網(CBS News)節目「面對國家」(Face the Nation)受訪時聲稱，推動彈劾程序的說法，是「政治」要求，他並抨擊民主黨開放墮胎的立場。

「我的成就是創造美國有史以來最強勁的經濟。」川普說，「看看這些傢伙如今把墮胎問題搞得一團糟，他們主張的墮胎，涉及嬰兒的出生，他們可能奪取這個無辜孩子的性命，他們對墮胎、增稅、邊界問題的立場，與我們截然不同。 」

川普的說詞是針對維吉尼亞州民主黨州長諾譚在墮胎問題上的立場；諾譚最近提及，維州州議會的新法案，可能放寬對懷孕末期墮胎的限制，引起激烈的爭議。

川普並表示，民主黨「想要奪取我們的財富，藉由增稅來巧取豪奪」。他說：「只要看看他們的競選主張，他們絕對贏不了。」

至少有五名民主黨人士已正式表態，將於2020年與競選連任的川普一爭短長，另有三人已成立徵詢委員會，以考慮是否加入選戰。

雖然川普有意在5日發表的國情咨文中緩和美國內部的分裂，但兩黨國會議員均對此表示懷疑；期中選舉後聲勢漸漲的民主黨議員，看不出川普有願意妥協的跡象。

即使是川普最忠誠的盟友都清楚，無論川普在國情咨文中說得如何和諧友好，都會遭到川普狂飆推文和政策捉摸不定破壞無遺。

即使如此，川普的策士仍覺得有必要嘗試不同的策略，因為他們已有共識，知道在川普邁入主政第三年之際，他的處境愈來愈薄弱無力。

政府關門，令部分共和黨人對川普堅持邊界築牆，深感挫折；川普的支持率在政府關門期間，下跌至34%，之前一個月，其支持率為42%。

白宮顧問康威也指出，川普將敦促團結合作，並將提出已經這麼做的例證。有關官員說，川普將強調兩黨應該在基礎建設、貿易和處方藥價格等領域共同合作。

但是從華府政治圈最近的激烈爭辯中，看不出川普和民主黨能夠合作的跡象。