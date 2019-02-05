川普去年國情咨文多未達標！築牆擋移民爭議多 改善基礎建設迄無提案

2019-02-05 19:24 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國總統川普。 路透社 分享 facebook 川普總統2018年發表的國情咨文當中，提到多項目標遠大的願景，但能落實的有限，其中最受矚目的項目包括改革移民法規、「在我國南部邊界築起一道雄偉高牆」，還有改善基礎建設、促進華府政治圈團結一致；對於川普提出的獄政與刑期改革，過去這段時間以來確實出現進展，臨終病患對於醫療方式也擁有更多選擇權。

此外，川普承諾將簽訂更多貿易新協議，許多項目仍在進行中。

2018年1月30日，川普在國情咨文中指出，華府對於移民法規改革已經努力了30年，卻始終未能解決問題，「這屆國會終於可望把事情辦成。」

川普發表國情咨文後的數周之內，參院總共審議了4件移民相關法案，但沒有一件表決過關；川普中意的移民法案版本，在參議院投票時都遭到挫敗。

在2018年的國情咨文裡，川普曾呼籲所有人都應該放下歧見，尋求共識，團結在一起為選民好好做事。

不過，日前長達35天的聯邦政府機關關門，證明了「團結」到目前為止尚未出現。川普充滿「重砲風格」的推特發文，更讓人嗅不出「團結」意味。 民主黨新科密西根州聯邦眾議員拉希妲．特萊布(Rashida Tlaib)宣誓就職後就表示，將會著手彈劾川普。

川普在2018年國情咨文裡提到的1.5兆美元基礎建設法案，到現在則是停留在「只聞樓梯響」的階段；雖然民主、共和兩黨國會議員都表示，希望為全美道路、橋樑投資經費，但卻沒有具體提案讓計畫落實。

對於川普提出的「修改不好的貿易協定，磋商新的貿易協定」，川普政府則針對北美貿易協定展開新談判，內容對美國汽車產業及乳製品農產業者有利，但修改後的版本仍有待國會通過。

此外，對於美中貿易協定的檢討，後來則演變成雙方之間上演關稅大戰，進口廠商如果不願自行吸收變貴後的成本，最後結果則將轉嫁給消費者；如今雙邊談判仍在進行中，如果未能談出結果，將有2000億中國進口商品將要被課徵新一波關稅。