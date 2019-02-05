親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

東部海域4.3地震！花蓮、宜蘭最大震度3級

民主黨政治力變強！川普國情咨文 首須過波洛西這關

2019-02-05 19:17世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社
分享

2018年期中選舉之後，民主黨政治實力變強，川普總統5日在國會發表國情咨文時，首先要面對的考驗是，必須過得了民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)這關。川普演講時，波洛西位置剛好就在他的背後上方不遠處，透過電視實況轉播，將具有高度戲劇效果。

川普政府與立法部門因為美墨邊境築牆經費產生歧見，導致美國史上歷史最久的聯邦政府關門35天風波，而最後落幕是因為川普向波洛西妥協，讓政府機關得以重新開門運作，如此結果讓波洛西政治身價大漲。

專門研究總統級知名演說的密西根大學(University of Michigan)學務長卡爾(Aaron Kall)指出，從某種角度來看，5日晚間這場國情咨文，「波洛西是比川普更為閃亮的明星。」

估計將有4000萬觀眾收看實況轉播的川普國情咨文，將呈現2018年期中選舉的重大發展，也就是民主黨勢力如今大幅增強，擁有控制眾議院的優勢，而且根據美國憲法，波洛西還是第二順位的總統繼任人選。

民主黨籍密西根州聯邦眾議員奇爾迪(Dan Kildee)說，眾院與行政部門是權力相當的政府分支，「川普總統現在必須好好面對這個教訓。」

波洛西支持度飆升 躍至12年來新高

根據4日公布的美國有線電視新聞網(CNN)最新民調，波洛西支持度在聯邦政府關門風波之後增加了8%，這是她從2007年以來支持度最高的紀錄。相較之下，在這項民調當中，川普支持度為40%，而對川普施政表現感到不滿的受訪者則有55%。

這項民調統計顯示，約有42%受訪者對波洛西有正面印象，不喜歡她的受訪者則有47%。在民主黨受訪者之間，波洛西更有87%的支持度。

這項調查是在今年1月30日至2月2日之間，針對全美抽樣選出的1011名成年民眾透過電話訪問及面對面訪問方式進行，統計結果正負誤差在3.8%以內。

川普民主黨民調
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

傳川普6日提名財政部次長馬爾帕斯 接任世銀總裁

2019-02-05 18:17

和總統同姓遭霸凌 少年受邀川普國情咨文演說

2019-02-05 17:59

川普去年國情咨文多未達標！築牆擋移民爭議多 改善基礎建設迄無提案

2019-02-05 19:24

民主黨議員藉機抗議川普 邀大批政策受害者旁聽咨文

2019-02-05 19:13

華裔警難團圓：感謝家人支持

2019-02-05 13:51

墜機4人喪命波及住宅起火燃燒 華人酒店過春節

2019-02-05 13:46

川普若宣布緊急狀態 參議員：共和黨恐內戰

2019-02-05 11:28

媒體爆料川普行事曆 看電視報紙上推特

2019-02-05 10:26

李凈瑜赴美救夫 獲邀出席川普國情咨文發表

2019-02-05 09:44

沒看過Sleep No More 別說你來過紐約

2019-02-05 07:19

美國防部宣布 增兵3750赴美墨邊界

2019-02-04 15:28

不要牆…民主黨支持邊界防護障礙物

2019-02-04 15:28

美國會無法達協議 川普將「被迫」宣布緊急狀態

2019-02-04 15:27

逼退聲浪越來越大 諾譚若戀棧州長職務 恐重創民主黨

2019-02-04 15:17

有心人線索 小記者揭種族主義州長老「底」

2019-02-04 15:16

諾譚種族歧視照片風暴 川普、柯林頓、波洛西同批

2019-02-04 15:16

諾譚醫師出身 未療癒歧見 卻扒開種族傷疤

2019-02-04 15:16

他幫他助選、他稱他偉大 布雷迪深得川普厚愛

2019-02-04 15:15

禍從天降！小飛機撞民宅 兩死

2019-02-04 14:22

風暴豪雨泥石流 數處封路

2019-02-04 14:21

女力崛起 林金玲：帶動年輕女性投身音樂技術

2019-02-04 14:20

「天生歌姬」A-Lin金神開唱 陪歌迷迎新春

2019-02-04 14:19

暴雨泥流襲公路 加州封路 數千人撤離

2019-02-03 23:52

設假大學釣移民 美逮129名印度學生

2019-02-03 23:52

帶風向？ 川普線上問卷 批媒體、籲築牆

2019-02-03 23:52

川普國情咨文演說 料再提美國優先

2019-02-03 23:52

印度學生都是假的 美國國土安全局業障重

2019-02-03 23:05

事前問卷露端倪 川普國情咨文可能護牆批媒體

2019-02-03 22:15

川普返佛州度假打高球 推文PO老虎伍茲合照

2019-02-03 18:50

休假中TSA官員在機場跳樓身亡 嚇壞旅客

2019-02-03 17:10

諾譚再拒辭 否認穿過3K黨白袍

2019-02-03 15:37

賴著不走！諾譚能撐多久？

2019-02-03 15:35

暴風雨狂襲 各地傳災情

2019-02-03 14:12

春節前大掃除 華人義工清潔8大道

2019-02-03 14:10

101公路部分路段 落石封閉

2019-02-03 14:07

被爆種族歧視爭議 美國民主黨維吉尼亞州州長拒辭

2019-02-03 12:47

川普上任2年多 撕毀超多國際條約

2019-02-03 12:47

川普6日國情咨文 料將護牆批媒體

2019-02-03 12:43

極地渦旋急凍美國 賓州土撥鼠預言春神將至

2019-02-03 12:20
看更多

熱門文章

丹麥警察突搜辦公室 2華為員工被遞解出境

2019-02-04 22:36

澳洲昆士蘭洪災 鱷魚和蛇逛大街、民眾在家門口抓螃蟹

2019-02-04 22:25

川普：終結貿易戰 機會很大

2019-02-05 01:13

買下誰最有助蘋果提振成長？ 小摩：這三家公司

2019-02-04 23:00

加拿大加密貨幣平台創辦人驟逝 42億元遭鎖死

2019-02-05 14:09

為解決燙手山芋 川普：美中朝達成協議機會很大

2019-02-04 20:16

美籲各國效法歐洲列強 承認瓜伊多為委國總統

2019-02-05 03:53

升高施壓 歐洲9國承認瓜伊多為委內瑞拉總統

2019-02-05 00:12

光環不再 「債券天王」葛洛斯宣布退休

2019-02-04 22:19

丹麥警方突搜華為 2員工遭驅逐出境

2019-02-05 14:11

地鐵7號線濺血 男中6槍亡 民眾驚聲尖叫

2019-02-05 13:29

日本立春天暖 新潟雪祭雪像崩塌2人遭活埋

2019-02-04 20:07

國際油價本周能否守住漲勢 有兩個不確定性

2019-02-04 21:38

川普若宣布緊急狀態 參議員：共和黨恐內戰

2019-02-05 11:28

聯合國報告：美中貿易戰 歐盟恐成大贏家

2019-02-05 11:26

破天荒訪阿拉伯半島 教宗飛抵阿聯

2019-02-04 22:25

印尼總統賀新年 一句「恭喜發財」得來不易

2019-02-05 17:46

阿爾卑斯山雪崩 至少10人喪命

2019-02-04 22:04

沒看過Sleep No More 別說你來過紐約

2019-02-05 07:19

艾爾段：哈紹吉案 有些凶嫌恐已不在人世

2019-02-05 18:26

孟晚舟風暴後 陸駐加使節：盼推動雙邊關係回正軌

2019-02-05 15:24

墜機4人喪命波及住宅起火燃燒 華人酒店過春節

2019-02-05 13:46

華爾街預警美企Q1獲利下修

2019-02-05 01:15

媒體爆料川普行事曆 看電視報紙上推特

2019-02-05 10:26

紐約不是永遠繽紛 必訪黑色景點一覽歷史的傷痛

2019-02-05 07:18

特斯拉將以每股溢價55％ 收購Maxwell科技

2019-02-04 21:54

日媒：安倍邀請習近平 年內兩度訪日

2019-02-05 11:12

影／日本初詣上高尾山 眺望雪白的富士山頭

2019-02-05 07:13

亞企重傷 淨利下滑18%

2019-02-05 01:15

英國首相推特賀年 國會議員講中文拜年

2019-02-05 11:30

華裔警難團圓：感謝家人支持

2019-02-05 13:51

堅拒重新選舉…委國總統批川普：雙手染血

2019-02-04 22:40

影／日本人過年一定要做的事 新春初詣人擠人

2019-02-05 07:09

科技股領漲 華爾街再上揚

2019-02-05 06:17

索尼世界攝影大獎 2台灣攝影師作品入圍

2019-02-05 18:14

和總統同姓遭霸凌 少年受邀川普國情咨文演說

2019-02-05 17:59

影／日本過年必做三件事 初詣搶福袋大採購

2019-02-05 11:33

華為財務長律師辯護策略：孟晚舟案明顯政治化

2019-02-05 00:44

美年輕成人罹患肥胖相關癌症風險大幅攀升

2019-02-05 03:08

縱橫固定收益投資40載 債券天王葛洛斯宣布退休

2019-02-05 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top