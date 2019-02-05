民主黨政治力變強！川普國情咨文 首須過波洛西這關

2019-02-05 19:17 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國總統川普。 歐新社 分享 facebook

2018年期中選舉之後，民主黨政治實力變強，川普總統5日在國會發表國情咨文時，首先要面對的考驗是，必須過得了民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)這關。川普演講時，波洛西位置剛好就在他的背後上方不遠處，透過電視實況轉播，將具有高度戲劇效果。

川普政府與立法部門因為美墨邊境築牆經費產生歧見，導致美國史上歷史最久的聯邦政府關門35天風波，而最後落幕是因為川普向波洛西妥協，讓政府機關得以重新開門運作，如此結果讓波洛西政治身價大漲。

專門研究總統級知名演說的密西根大學(University of Michigan)學務長卡爾(Aaron Kall)指出，從某種角度來看，5日晚間這場國情咨文，「波洛西是比川普更為閃亮的明星。」

估計將有4000萬觀眾收看實況轉播的川普國情咨文，將呈現2018年期中選舉的重大發展，也就是民主黨勢力如今大幅增強，擁有控制眾議院的優勢，而且根據美國憲法，波洛西還是第二順位的總統繼任人選。

民主黨籍密西根州聯邦眾議員奇爾迪(Dan Kildee)說，眾院與行政部門是權力相當的政府分支，「川普總統現在必須好好面對這個教訓。」

波洛西支持度飆升 躍至12年來新高

根據4日公布的美國有線電視新聞網(CNN)最新民調，波洛西支持度在聯邦政府關門風波之後增加了8%，這是她從2007年以來支持度最高的紀錄。相較之下，在這項民調當中，川普支持度為40%，而對川普施政表現感到不滿的受訪者則有55%。

這項民調統計顯示，約有42%受訪者對波洛西有正面印象，不喜歡她的受訪者則有47%。在民主黨受訪者之間，波洛西更有87%的支持度。

這項調查是在今年1月30日至2月2日之間，針對全美抽樣選出的1011名成年民眾透過電話訪問及面對面訪問方式進行，統計結果正負誤差在3.8%以內。